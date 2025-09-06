Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB! - Antena Sport

Primarul Piteştiului, Cristian Gentea, a mai avut o ieşire publică legată de posibilul transfer al lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, declara că transferul lui Tudose la campioana României a fost blocat de edilul Piteştiului. Primarul a susţinut acum că această mutare depinde de preşedintele clubului, Dani Coman. Potrivit lui Gentea, Coman este cel care ia deciziile la FC Argeş.

Primarul Piteştiului a anunţat că Dani Coman va decide dacă Tudose merge la FCSB

“Ce să vă spun? Nu prea știu nici eu în momentul de față. Tatăl lui a venit la mine foarte hotărât că Mario rămâne la Pitești, că asta își dorește. Apoi s-a sucit. Cert e că aseară (n.r. 5 septembrie) după meci Mario m-a sunat, mi-a zis că se simte bine, că e apreciat de toată lumea, de Bogdan Andone, că vrea să rămână la FC Argeș.

Acum văd că a dat un alt interviu în care a zis că azi (n.r.: 6 septembrie) se hotărăște. Nu îl mai înțeleg nici eu pe el. El m-a sunat pe mine, nu eu pe el. Dacă noi nu suntem de acord, nu poate să plece. Dani Coman este singura persoană de la Pitești care poate decide. El ia decizia finală”, a declarat edilul Piteştiului, Cristian Gentea, pentru digisport.ro.

Tudose ar putea evolua în centrul apărării FCSB-ului alături de Siyabonga Ngezana, care l-a lovit în figură

Dacă transferul lui Mario Tudose se va realiza, în cele din urmă, fundaşul de 20 de ani va deveni coleg în centrul apărării cu Siyabonga Ngezana (28 de ani), care l-a lovit cu tibia în figură în timpul meciului FCSB – FC Argeş 0-2. Ngezana a încercat o reluare din foarfecă în minutul 24 al meciului şi l-a lovit pe Tudose. Ngezana nu a fost eliminat pentru acea fază.