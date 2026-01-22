Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid - Antena Sport

Olimpiu Moruțan, în sala de forță la scurt timp după ce s-a întors în țară/ Instagram Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a postat un prim mesaj pe rețelele de socializare, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid. Internaționalul român de 26 de ani urmează să fie prezentat oficial la formația din Giulești.

Olimpiu Moruțan a aterizat la București joi, în jurul prânzului. Mijlocașul care s-a despărțit de Aris Salonic nu a oferit declarații despre viitoarea sa echipă, Rapid.

Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid

La câteva ore după ce s-a întors la București, Olimpiu Moruțan s-a filmat în sala de forță, în timp ce practica un exercițiu fizic. Internaționalul român a postat un mesaj scurt, prin care dă de înțeles că e gata să debuteze la Rapid.

„Pregătit pentru următorul pas”, a transmis Olimpiu Moruțan, alături de videoclipul din sala de forță, pe contul său de Instagram.

Olimpiu Moruțan urmează să fie prezentat oficial la Rapid, el fiind al patrulea transfer al iernii realizat de giuleșteni. Daniel Paraschiv, Robert Sălceanu și Dejan Iliev au semnat cu echipa lui Costel Gâlcă, în această iarnă.