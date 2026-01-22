Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid

Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid

Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 18:32

Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid

Olimpiu Moruțan, în sala de forță la scurt timp după ce s-a întors în țară/ Instagram Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a postat un prim mesaj pe rețelele de socializare, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid. Internaționalul român de 26 de ani urmează să fie prezentat oficial la formația din Giulești. 

Olimpiu Moruțan a aterizat la București joi, în jurul prânzului. Mijlocașul care s-a despărțit de Aris Salonic nu a oferit declarații despre viitoarea sa echipă, Rapid. 

Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid 

La câteva ore după ce s-a întors la București, Olimpiu Moruțan s-a filmat în sala de forță, în timp ce practica un exercițiu fizic. Internaționalul român a postat un mesaj scurt, prin care dă de înțeles că e gata să debuteze la Rapid. 

„Pregătit pentru următorul pas”, a transmis Olimpiu Moruțan, alături de videoclipul din sala de forță, pe contul său de Instagram. 

Olimpiu Moruțan urmează să fie prezentat oficial la Rapid, el fiind al patrulea transfer al iernii realizat de giuleșteni. Daniel Paraschiv, Robert Sălceanu și Dejan Iliev au semnat cu echipa lui Costel Gâlcă, în această iarnă. 

Deși sunt șanse mari să semneze cu Rapid până luni, când giuleștenii o înfruntă pe UTA, Olimpiu Moruțan ar urma să debuteze pentru giuleșteni la meciul din runda următoare. Formația lui Costel Gâlcă se va duela cu U Cluj, după deplasarea de la Arad. 

Olimpiu Moruțan, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat 17 meciuri pentru Aris Salonic în acest sezon, fără să marcheze însă vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă. 

Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali
