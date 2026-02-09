Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: "E o echipă cu multă experienţă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă”
EXCLUSIV

Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 16:26

Comentarii
Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: E o echipă cu multă experienţă

Andrei Nicolescu / Sport Pictures

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că nu Universitatea Craiova va fi cel mai puternic adversar al “câinilor” în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă FCSB va fi în play-off, Nicolescu e de părere că echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii va fi cel mai de temut adversar.

Andrei Nicolescu: “Dacă o să fie în play-off, FCSB va fi cel mai puternic adversar”

“(n.r: Sunteţi pregătiţi să treceţi pe primul loc?) Normal că toată lumea îşi doreşte pe primul loc.

(n.r: O vedeţi pe Craiova principala contracandidată la un eventual titlu?) Craiova e foarte dinamică, am spus. Mai sunt echipe foarte puternice. Dacă e să fie play-off-ul cu FCSB, cel mai tare mă tem de FCSB în play-off. E o echipă cu multă experienţă.

(n.r: O vedeţi pe FCSB să prindă play-off-ul?) La momentul ăsta sunt 5 echipe pe 3 locuri. Există posibilitatea să fie fără FCSB play-off-ul şi atunci evident că Craiova, Rapid şi CFR sunt adversari foarte puternici. Dacă o să fie şi FCSB, părerea mea e că va fi cel mai puternic adversar.

Reclamă
Reclamă

Atmosfera e foarte bună. Venim după un rezultat bun, nu e cazul de intervenţia mea.

(n.r: despre Boateng) Suntem în aceeaşi paradigmă, aceleaşi informaţii, nu e nimic nou”, a declarat Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova se va disputa în această seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Duelul contează pentru primul loc în Liga 1. Înaintea acestui meci, Craiova e pe primul loc, cu 49 de puncte. Rapid e pe 2, tot cu 49 de puncte, dar giuleştenii au jucat deja etapa această, terminând  la egalitate, 1-1 cu Petrolul. Dinamo e momentan pe locul 3 în campionat, cu 48 de puncte.

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Observator
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
15:47
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026
15:45
LIVE VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM
15:36
Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
15:26
Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării”
14:47
Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă
14:38
Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”