Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: "E o echipă cu multă experienţă" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că nu Universitatea Craiova va fi cel mai puternic adversar al “câinilor” în play-off.
Dacă FCSB va fi în play-off, Nicolescu e de părere că echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii va fi cel mai de temut adversar.
Andrei Nicolescu: “Dacă o să fie în play-off, FCSB va fi cel mai puternic adversar”
“(n.r: Sunteţi pregătiţi să treceţi pe primul loc?) Normal că toată lumea îşi doreşte pe primul loc.
(n.r: O vedeţi pe Craiova principala contracandidată la un eventual titlu?) Craiova e foarte dinamică, am spus. Mai sunt echipe foarte puternice. Dacă e să fie play-off-ul cu FCSB, cel mai tare mă tem de FCSB în play-off. E o echipă cu multă experienţă.
(n.r: O vedeţi pe FCSB să prindă play-off-ul?) La momentul ăsta sunt 5 echipe pe 3 locuri. Există posibilitatea să fie fără FCSB play-off-ul şi atunci evident că Craiova, Rapid şi CFR sunt adversari foarte puternici. Dacă o să fie şi FCSB, părerea mea e că va fi cel mai puternic adversar.
Atmosfera e foarte bună. Venim după un rezultat bun, nu e cazul de intervenţia mea.
(n.r: despre Boateng) Suntem în aceeaşi paradigmă, aceleaşi informaţii, nu e nimic nou”, a declarat Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova se va disputa în această seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Duelul contează pentru primul loc în Liga 1. Înaintea acestui meci, Craiova e pe primul loc, cu 49 de puncte. Rapid e pe 2, tot cu 49 de puncte, dar giuleştenii au jucat deja etapa această, terminând la egalitate, 1-1 cu Petrolul. Dinamo e momentan pe locul 3 în campionat, cu 48 de puncte.
