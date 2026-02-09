Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: "E o echipă cu multă experienţă" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că nu Universitatea Craiova va fi cel mai puternic adversar al “câinilor” în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă FCSB va fi în play-off, Nicolescu e de părere că echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii va fi cel mai de temut adversar.

Andrei Nicolescu: “Dacă o să fie în play-off, FCSB va fi cel mai puternic adversar”

“(n.r: Sunteţi pregătiţi să treceţi pe primul loc?) Normal că toată lumea îşi doreşte pe primul loc.

(n.r: O vedeţi pe Craiova principala contracandidată la un eventual titlu?) Craiova e foarte dinamică, am spus. Mai sunt echipe foarte puternice. Dacă e să fie play-off-ul cu FCSB, cel mai tare mă tem de FCSB în play-off. E o echipă cu multă experienţă.

(n.r: O vedeţi pe FCSB să prindă play-off-ul?) La momentul ăsta sunt 5 echipe pe 3 locuri. Există posibilitatea să fie fără FCSB play-off-ul şi atunci evident că Craiova, Rapid şi CFR sunt adversari foarte puternici. Dacă o să fie şi FCSB, părerea mea e că va fi cel mai puternic adversar.