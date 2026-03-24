Programul de Paşte în Liga 1! Când joacă FCSB şi când se dispută CFR Cluj – Dinamo şi U Cluj – Craiova

Bogdan Stănescu Publicat: 24 martie 2026, 16:44

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul din Liga 1 în perioada sărbătorilor de Paşte. FCSB joacă înaintea nopţii de Înviere. Derby-ul CFR Cluj – Dinamo e programat chiar în ziua de Paşte, în timp ce partida U Cluj – Universitatea Craiova se dispută în a doua zi de Paşte.

Etapa a 4-a din play-off-ul / play-out-ul Ligii 1 va fi deschisă de meciul Hermannstadt – Farul, care se joacă vineri, de la ora 19:00.

Programul etapei a 4-a din play-off-ul şi play-out-ul Ligii 1! Ea se dispută în perioada sărbătorilor pascale

Vineri, 10 aprilie

Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)

Sâmbătă, 11 aprilie

UTA Arad – FC Botoșani (17:15)

FCSB – Oțelul Galați (20:00)

Duminică, 12 aprilie

Unirea Slobozia – Petrolul (18:00)

CFR Cluj – Dinamo (21:00)

Luni, 13 aprilie

Metaloglobus – Csikszereda (15:30)

Rapid – FC Argeș (18:30)

U Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

 

Recomandări

