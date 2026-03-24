Programul de Paşte în Liga 1! Când joacă FCSB şi când se dispută CFR Cluj – Dinamo şi U Cluj – Craiova

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul din Liga 1 în perioada sărbătorilor de Paşte. FCSB joacă înaintea nopţii de Înviere. Derby-ul CFR Cluj – Dinamo e programat chiar în ziua de Paşte, în timp ce partida U Cluj – Universitatea Craiova se dispută în a doua zi de Paşte.
Etapa a 4-a din play-off-ul / play-out-ul Ligii 1 va fi deschisă de meciul Hermannstadt – Farul, care se joacă vineri, de la ora 19:00.
Vineri, 10 aprilie
Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)
Sâmbătă, 11 aprilie
UTA Arad – FC Botoșani (17:15)
FCSB – Oțelul Galați (20:00)
Duminică, 12 aprilie
Unirea Slobozia – Petrolul (18:00)
CFR Cluj – Dinamo (21:00)
Luni, 13 aprilie
Metaloglobus – Csikszereda (15:30)
Rapid – FC Argeș (18:30)
U Cluj – Universitatea Craiova (21:30)
