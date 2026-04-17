Programul etapei a şasea din play-off. Când se joacă derby-urile CFR Cluj – U Cluj şi Dinamo – Rapid

LPF a anunţat programul etapei a şasea din play-off şi play-out, care va avea loc în perioada 24-27 aprilie. Atunci vor avea loc derby-urile CFR Cluj – U Cluj şi Dinamo – Rapid.

Duelul din Gruia este programat sâmbătă, 25 aprilie, de la 20:30. Ultimul duel dintre cele două echipe din Gruia a ieşit cu scântei. Duminică seară, de la ora 21:00, va avea loc derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, în timp ce etapa de play-off se va încheia pe 27 aprilie, de la ora 20:30, când la Mioveni se va disputa meciul dintre FC Argeş şi Universitatea Craiova.

Ziua de vineri este rezervată meciurilor de play-out. FC Hermannstadt – Csikszereda se va juca de la ora 17:30, în timp ce de la ora 20:30 se va juca meciul FCSB – Petrolul Ploieşti.

Sâmbătă, de la ora 15:00, va avea loc meciul FC Botoşani – Oţelul Galaţi, în timp ce UTA Arad şi Farul Constanţa se vor întâlni duminică, de la ora 14:00. Etapa de play-out se va încheia cu meciul dintre Metaloglobus şi Unirea Slobozia, care va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 17:30, potrivit lpf.ro.

Programul meciurilor din etapa a şasea a play-off-ului şi play-out-ului