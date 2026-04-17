Programul etapei a şasea din play-off. Când se joacă derby-urile CFR Cluj – U Cluj şi Dinamo – Rapid

LPF a anunţat programul etapei a şasea din play-off şi play-out, care va avea loc în perioada 24-27 aprilie. Atunci vor avea loc derby-urile CFR Cluj – U Cluj şi Dinamo – Rapid.
Duelul din Gruia este programat sâmbătă, 25 aprilie, de la 20:30. Ultimul duel dintre cele două echipe din Gruia a ieşit cu scântei. Duminică seară, de la ora 21:00, va avea loc derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, în timp ce etapa de play-off se va încheia pe 27 aprilie, de la ora 20:30, când la Mioveni se va disputa meciul dintre FC Argeş şi Universitatea Craiova.
Ziua de vineri este rezervată meciurilor de play-out. FC Hermannstadt – Csikszereda se va juca de la ora 17:30, în timp ce de la ora 20:30 se va juca meciul FCSB – Petrolul Ploieşti.
Sâmbătă, de la ora 15:00, va avea loc meciul FC Botoşani – Oţelul Galaţi, în timp ce UTA Arad şi Farul Constanţa se vor întâlni duminică, de la ora 14:00. Etapa de play-out se va încheia cu meciul dintre Metaloglobus şi Unirea Slobozia, care va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 17:30, potrivit lpf.ro.
Programul meciurilor din etapa a şasea a play-off-ului şi play-out-ului
Vineri, 24 aprilie
- Ora 17:30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti
Sâmbătă, 25 aprilie
- Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi
- Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj
Duminică, 26 aprilie
- Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa
- Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid
Luni, 27 aprilie
- Ora 17.30 FC Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
- Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova
- Nicolae Dică, pregătit să revină în Liga 1! Oferta surpriză primită. Anunţul făcut
- “E vremea pentru prima victorie din play-off?”. Cum a răspuns Zeljko Kopic înainte de Dinamo – “U” Cluj
- Alex Dobre, avertizat de Costel Gâlcă în faţa coechipierilor! Ce s-a întâmplat la antrenamentul lui Rapid
- Titularul lui Rapid s-a operat. Anunțul clubului: “Suntem alături de tine. Primul pas a fost făcut”
- Ruptura Mirel Rădoi – Gigi Becali, comentată de Gică Craioveanu: “Și Guardiola, și Mourinho”