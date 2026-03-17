Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 17:33

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent pe site-ul oficial programul exact al etapei cu numărul trei din play-off și play-out, cea care va avea loc după barajul României pentru Cupa Mondială.

Primul meci va fi cel dintre FC Botoșani și FCSB și va avea loc pe 3 aprilie, de la ora 20:30. Cel mai interesant duel, Universitatea Craiova – CFR Cluj, va încheie runda pe data de 6 aprilie, de la aceeași oră.

Cum arată programul etapei cu numărul 3 din play-off și play-out

În ceea ce privește programarea partidelor din play-off, acestea vor avea loc începând cu ziua de duminică, până marți. Prima partidă va fi cea dintre FC Argeș și Dinamo, pe 4 aprilie, de la ora 19:30.

Rapid – “U” Cluj, duelul formațiilor care la momentul actual se află pe primele două poziții în campionat, va avea loc pe 5 aprilie, de la 20:30. La o zi distanță și la aceeași oră se joacă derby-ul etapei, cel care le pune față în față pe Universitatea Craiova și CFR Cluj.

În play-out, unde “atracția principală” este în mod cert FCSB-ul, primul meci programat a fost chiar cel al roș-albaștrilor. Echipa lui Mirel Rădoi o va întâlni pe FC Botoșani în deplasare pe data de 3 aprilie, de la ora 20:30.

Programul complet al etapei a treia din play-off:

  • FC Argeș – Dinamo, 4 aprilie, ora 19:30
  • Rapid – Universitatea Cluj, 5 aprilie, ora 20:30
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj, 6 aprilie, ora 20:30

Programul complet al etapei a treia din play-out:

  • FC Botoșani – FCSB, 3 aprilie, ora 20:30
  • Oțelul Galați – Hermannstadt, 4 aprilie, ora 15:00
  • UTA Arad – Metaloglobus, 5 aprilie, ora 15:00
  • Farul – Unirea Slobozia, 5 aprilie, ora 17:30
  • Petrolul – Csikszereda, 6 aprilie, ora 17:30
Loading ... Loading ...
