Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent pe site-ul oficial programul exact al etapei cu numărul trei din play-off și play-out, cea care va avea loc după barajul României pentru Cupa Mondială.

Primul meci va fi cel dintre FC Botoșani și FCSB și va avea loc pe 3 aprilie, de la ora 20:30. Cel mai interesant duel, Universitatea Craiova – CFR Cluj, va încheie runda pe data de 6 aprilie, de la aceeași oră.

Cum arată programul etapei cu numărul 3 din play-off și play-out

În ceea ce privește programarea partidelor din play-off, acestea vor avea loc începând cu ziua de duminică, până marți. Prima partidă va fi cea dintre FC Argeș și Dinamo, pe 4 aprilie, de la ora 19:30.

Rapid – “U” Cluj, duelul formațiilor care la momentul actual se află pe primele două poziții în campionat, va avea loc pe 5 aprilie, de la 20:30. La o zi distanță și la aceeași oră se joacă derby-ul etapei, cel care le pune față în față pe Universitatea Craiova și CFR Cluj.

În play-out, unde "atracția principală" este în mod cert FCSB-ul, primul meci programat a fost chiar cel al roș-albaștrilor. Echipa lui Mirel Rădoi o va întâlni pe FC Botoșani în deplasare pe data de 3 aprilie, de la ora 20:30.