Susţinător al lui Dinamo, Ion Ţiriac a răbufnit când a fost întrebat de noul stadion: “Cea mai mare prostie”

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat de noul stadion Dinamo. Ţiriac, care este cunoscut ca un susţinător al lui Dinamo, e de părere că stadionul “câinilor” nu ar fi trebuit construit pe locul vechii arene din Ştefan cel Mare.
Ţiriac consideră că ar fi trebuit ca noua arenă a lui Dinamo să fie undeva lângă Bucureşti. Ţiriac şi-a exprimat punctul de vedere în condiţiile în care lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare s-au oprit momentan, după ce nu a fost obţinută încă aprobare pentru dărâmarea tribunei oficiale a vechii arene. Tribuna îi aparţine lui ASC FC Dinamo, sau “Dinamo Badea”, cum este cunoscută. Societatea respectivă fiind în procedură de faliment, trebuie obţinut acord de la creditori pentru dărâmarea tribunei oficiale.
Ion Ţiriac, despre construcţia noului stadion Dinamo în locul vechii arene a “câinilor”: “Cea mai mare prostie”
“(n.r: Cum vi se par problemele de la stadionul Dinamo? S-au împotmolit din nou lucrurile. Nu se poate obţine o aprobare, să se dărâme tribuna oficială) Mă puneţi din nou într-o situaţie foarte dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani.
Ştim foarte bine, nu mai poţi să faci nici stadioane, nici săli de sport în mijlocul unui oraş. Nu există să se întâmple aşa lucrurile. Îl faci undeva unde ai loc de 1.000 de parking-uri (n.r: locuri de parcare) dacă sala are 2.000 de locuri. Dacă ai 10.000 de locuri, îţi trebuie 5.000 de parking-uri. Iar un stadion de fotbal, ca să fie corect făcut, că ai metroul lângă el, îţi trebuie mii şi mii de parking-uri.
Stadionul lui Dinamo, unde a fost, era foarte frumos acum 50-100 de ani, însă nu-şi mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite un pic împrejur şi să vadă ce se întâmplă în lumea asta, dacă nu ai parking-urile respective. Din punctul de vedere al securităţii nu este în regulă. Faptul că s-au găsit banii, să se facă un stadion de fotbal Dinamo, pe mine mă încântă.
Însă Dinamo avea teren la Săftica. Poate să îşi cumpere un teren pe autostrada Bucureşti – Ploieşti, la 3 km, la 5 km. Îl face şi are 5.000 de locuri de parcare şi costă şi mai ieftin.
Vă daţi seama cât o să coste numai blocatul circulaţiei, ca să faci stadionul Dinamo. Cred că a fost decizie corectă acum 10 ani, când s-a luat, mi se pare, să se dărâme vechiul stadion, care nu mai corespundea, dar să se facă în alt loc. Asta e părerea mea. Am văzut treburile astea făcute peste tot în lume, nu suntem nici la Bernabeu, nici în Barcelona, unde fotbalul e religie şi jumătate din oraş se opreşte când joacă Madridul sau Barcelona. Şi acolo e un dezastru, dar toată lumea acceptă treaba asta”, a declarat Ion Ţiriac.
