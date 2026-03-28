Aryna Sabalenka a câştigat turneul de la Miami! Sunshine Double asigurat, după finala cu Coco Gauff

Alex Masgras Publicat: 28 martie 2026, 23:33

Aryna Sabalenka şi-a apărat titlul cucerit la Miami în 2025 după ce a învins-o pe Coco Gauff în finala ediţiei din 2026. Numărul 1 WTA s-a impus pe arena principală cu 6-2, 4-6, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.

Jucătoarea din Belarus şi-a trecut în cont astfel “Sunshine Double”, după ce a câştigat atât Indian Wells, cât şi Miami, cele două turnee din categoria WTA 1000 din Statele Unite care se dispută în luna martie.

Sabalenka a ajuns astfel la 12 victorii consecutive, după ce a câştigat turneele de la Indian Wells şi Miami. Ultima sa înfrângere a avut loc pe 31 ianuarie, când a fost învinsă de Elena Rybakina, în finala de la Australian Open.

Aceasta a fost a 13-a întâlnire directă dintre Aryna Sabalenka şi Coco Gauff, iar jucătoarea din Belarus a preluat conducerea, având în urma acestui succes 7-6 la acest capitol.

Pentru acest succes, Aryna Sabalenka va primi 1000 de puncte în clasamentul WTA şi un cec în valoare de 1,1 milioane de dolari. De partea cealaltă, Coco Gauff va primi 650 de puncte în clasamentul WTA şi suma de 612.340 de dolari.

