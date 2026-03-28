Aryna Sabalenka a câştigat turneul de la Miami! Sunshine Double asigurat, după finala cu Coco Gauff

Aryna Sabalenka şi-a apărat titlul cucerit la Miami în 2025 după ce a învins-o pe Coco Gauff în finala ediţiei din 2026. Numărul 1 WTA s-a impus pe arena principală cu 6-2, 4-6, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.

Jucătoarea din Belarus şi-a trecut în cont astfel “Sunshine Double”, după ce a câştigat atât Indian Wells, cât şi Miami, cele două turnee din categoria WTA 1000 din Statele Unite care se dispută în luna martie.

Sabalenka a ajuns astfel la 12 victorii consecutive, după ce a câştigat turneele de la Indian Wells şi Miami. Ultima sa înfrângere a avut loc pe 31 ianuarie, când a fost învinsă de Elena Rybakina, în finala de la Australian Open.

Sunshine double SECURED! 💪@SabalenkaA defeats Gauff in a three-set epic, 6-2, 4-6, 6-3 to take home the trophy in Miami 🤩@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/kSebJ0ujtU

— wta (@WTA) March 28, 2026

Aceasta a fost a 13-a întâlnire directă dintre Aryna Sabalenka şi Coco Gauff, iar jucătoarea din Belarus a preluat conducerea, având în urma acestui succes 7-6 la acest capitol.