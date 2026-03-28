Revoltă la Tottenham! Înlocuitorul lui Igor Tudor, refuzat de fani: “Aceste progrese nu pot fi compromise”

Publicat: 28 martie 2026, 16:52

Fanii lui Tottenham / Profimedia

Menţionat de presa engleză ca posibil candidat la preluarea conducerii echipei Tottenham, Roberto De Zerbi nu este dorit de toată lumea.

Antrenorul italian, care a părăsit Olympique de Marseille la începutul lunii februarie, ar fi pe o poziţie favorabilă în „lista scurtă” a celor de la Spurs, alături în special de Mauricio Pochettino, pentru a-i succeda lui Igor Tudor.

Roberto De Zerbi nu e dorit de fanii lui Tottenham: “Întrebări serioase cu privire la judecata şi capacitatea sa de conducere”

Dar eventualitatea venirii sale la cârma unei echipe în derivă nu este deloc pe placul Proud Lilywhites, asociaţia LGBTQI+ a suporterilor clubului londonez.

„Nu lui De Zerbi”, a scris grupul într-un comunicat lung, distribuit de Women of the Lane şi Spurs Reach. „Când cineva în această funcţie apără public un jucător precum Mason Greenwood şi prezintă faptele într-un mod care minimizează gravitatea a ceea ce s-a întâmplat, acest lucru contează, nu doar în sine, ci şi prin semnalul pe care îl transmite (…) Cerem responsabilitate, transparenţă şi o conducere care să reflecte valorile pe care acest club pretinde că le apără. Acest lucru trebuie să însemne ceva”, a adăugat Proud Lilywhites.

Asociaţia face referire aici la mai multe apariţii mediatice ale lui Roberto De Zerbi, care l-a susţinut pe Mason Greenwood în timpul mandatului său la Marsilia. Atacantul englez, pe când era jucător la Manchester United, a fost acuzat în octombrie 2022 de violenţă domestică şi tentativă de viol asupra partenerei sale – cu o înregistrare video care circula pe reţelele sociale – înainte ca justiţia să renunţe la acuzaţiile împotriva lui în februarie 2023.

Mason Greenwood este persona non grata în Anglia

Declarat persona non grata în Anglia, Greenwood s-a alăturat echipei OM în vara anului 2024, odată cu antrenorul italian.

„Suntem mândri de progresele realizate pentru a face fotbalul mai incluziv şi mai primitor. Aceste progrese sunt esenţiale şi nu pot fi compromise sau lăsate pe plan secund”, a subliniat Proud Lilywhites.

Women of the Lane, pe aceeaşi lungime de undă, a considerat la rândul său că poziţiile lui De Zerbi ridică „întrebări serioase cu privire la judecata şi leadershipul său.”

Rămâne de văzut dacă aceste declaraţii ale suporterilor vor avea greutate în faţa conducerii clubului Tottenham, care speră în primul rând ca echipa lor (pe locul 17 în clasament) să se menţină în Premier League.

La Tottenham este legitimat şi fundaşul Radu Drăguşin.

