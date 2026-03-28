Revoltă la Tottenham! Înlocuitorul lui Igor Tudor, refuzat de fani: “Aceste progrese nu pot fi compromise”

Menţionat de presa engleză ca posibil candidat la preluarea conducerii echipei Tottenham, Roberto De Zerbi nu este dorit de toată lumea.

Antrenorul italian, care a părăsit Olympique de Marseille la începutul lunii februarie, ar fi pe o poziţie favorabilă în „lista scurtă” a celor de la Spurs, alături în special de Mauricio Pochettino, pentru a-i succeda lui Igor Tudor.

Roberto De Zerbi nu e dorit de fanii lui Tottenham: “Întrebări serioase cu privire la judecata şi capacitatea sa de conducere”

Dar eventualitatea venirii sale la cârma unei echipe în derivă nu este deloc pe placul Proud Lilywhites, asociaţia LGBTQI+ a suporterilor clubului londonez.

„Nu lui De Zerbi”, a scris grupul într-un comunicat lung, distribuit de Women of the Lane şi Spurs Reach. „Când cineva în această funcţie apără public un jucător precum Mason Greenwood şi prezintă faptele într-un mod care minimizează gravitatea a ceea ce s-a întâmplat, acest lucru contează, nu doar în sine, ci şi prin semnalul pe care îl transmite (…) Cerem responsabilitate, transparenţă şi o conducere care să reflecte valorile pe care acest club pretinde că le apără. Acest lucru trebuie să însemne ceva”, a adăugat Proud Lilywhites.

— Proud Lilywhites (@SpursLGBT) March 27, 2026