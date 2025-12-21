"Putea fi patru sau cinci la zero". O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1 | "Putea fi patru sau cinci la zero". O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA

“Putea fi patru sau cinci la zero”. O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 18:12

Jucătorii de la Dinamo și UTA în timpul meciului / Sport Pictures

Dinamo a pierdut ultimul meci al anului 2025 contra celor de la UTA, iar prestația lamentabilă a elevilor lui Zeljko Kopic a generat critici din partea lui Cornel Țălnar, o legendă a clubului alb-roșu. Fostul jucător și antrenor al “câinilor” a analizat meciul de pe “Francisc Neuman” și a considerat ce s-a întâmplat drept un semnal de alarmă.

Dinamo a fost învinsă sâmbătă seara de UTA cu scorul de 2-0, într-un meci în care Alin Roman și Valentin Costache au marcat pentru formația gazdă. În cazul în care alb-roșiii s-ar fi impus în deplasare, ar fi avut șansa să ierneze pe primul loc în campionat, dacă Rapid s-ar fi încurcat și ea în derby-ul cu FCSB.

Cornel Țălnar, discurs furibund după UTA – Dinamo 2-0

Dinamo nu și-a îndeplinit misiunea de a obține cele trei puncte, iar acest lucru a generat o reacție pe măsură din partea lui Cornel Țălnar, cel care a obținut trei titluri și două Cupe ale României din postura de jucător al “câinilor”. Legenda alb-roșiilor crede că scorul de pe Francisc Neuman putea fi unul devastator și i-a criticat pe jucătorii lui Kopic pentru modul în care au tratat partida cu UTA.

Cu toții suntem supărați, ultimul meci ne-a lăsat cu ochii în soare. În loc de primul loc, terminăm în cel mai bun caz pe locul 3. Dacă Universitatea Craiova bate mâine, ar fi chiar locul 4.

Părerea mea e că s-au gândit deja la vacanță, au tratat lucrurile foarte ușor, fără niciun fel de chemare spre ceea ce trebuie să faci. Vedeți că fotbalul nu te iartă dacă greșești, nu ești serios și nu tratezi cum trebuie jocul.

Absolut nimic n-a mers aseară, putea fi 4 sau 5 la zero pentru ei, cei de la UTA au mai avut ocazii foarte clare, din păcate. Asta e, poate ce s-a întâmplat e un semnal de alarmă pentru ei și își vor da seama că nu merge fotbalul fără implicare, dorință, ambiție, fără ca fiecare să știe ce are de făcut, să bage capul în contră, între ghilimele“, a spus legendarul jucător al alb-roșiilor, potrivit gsp.ro.

După pauza de iarnă, Dinamo va pleca în cantonament și va reveni în campionat pe 18 ianuarie, când o va întâlni pe “U” Cluj pe teren propriu. În cazul în care Universitatea Craiova o va învinge pe Csikszereda în ultimul meci al anului pentru cele două, atunci “câinii” vor termina anul pe locul 4.

21:12
