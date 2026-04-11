„Puteam câștiga cu 10-0” Gigi Becali pune frână la entuziasm și atrage atenția: „Asta n-a fost în regulă”

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 22:14

Bucurie a fotbalistilor ros-albastrii Darius Dumitru Olaru, Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte, Florin Lucian Tănase, Alexandru Constantin Stoian si Valentin Cretu dupa un gol marcat in meciul dintre FCSB si Otelul Galati, contand pentru Play out-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata 11 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a câștigat cu 4-0 în etapa a 4-a din play-out contra celor de la Oțelul Galați și continuă să lupte pentru poziția a 7-a în clasament.

Echipa lui Mirel Rădoi avea 4-0 încă de la pauză după reușitele lui Tănase, Popescu, Olaru și Stoian.

Becali nu se entuziasmează

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a lăudat doar parțial echipa: l-a nemulțumit că în repriza a doua nu au mai forțat înscrierea mai multor goluri.

„Se simte mâna lui Rădoi în ceea ce priveşte agresivitatea. I-a trebuit puţină vreme, e de o lună, ca să imprime agresivitatea, nu jocul. Că agresivitatea a făcut asta, nu jocul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, că dacă o facem, o să avem surprize mari. Să nu se interpreteze, eu spun să nu ne îmbătăm cu apă rece. Pentru că noi am jucat cu o echipă care a dormit pe teren. Noi dacă aveam chef, puteam să batem cu 10-0. Atâta timp cât dai 4 goluri în prima repriză şi după nu mai dai în a doua repriză nu e în regulă.

Nu m-a deranjat nimic. Cum să te deranjeze când câştigi cu 4-0? Nu m-a deranjat nimic. Am zis să nu ne îmbătăm cu apă rece. Vorbim de un meci pe care l-am câştigat cu 4-0 şi de un meci în care s-a văzut agresivitatea lui Mirel Rădoi. V-am spus că avem 6 jucători foarte valoroşi şi s-a imprimat asta, iar Mirel e foarte sever în privinţa asta” a spus Gigi Becali la Prima Sport.

