„Puteam câștiga cu 10-0” Gigi Becali pune frână la entuziasm și atrage atenția: „Asta n-a fost în regulă”

FCSB a câștigat cu 4-0 în etapa a 4-a din play-out contra celor de la Oțelul Galați și continuă să lupte pentru poziția a 7-a în clasament.

Echipa lui Mirel Rădoi avea 4-0 încă de la pauză după reușitele lui Tănase, Popescu, Olaru și Stoian.

Becali nu se entuziasmează

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a lăudat doar parțial echipa: l-a nemulțumit că în repriza a doua nu au mai forțat înscrierea mai multor goluri.

„Se simte mâna lui Rădoi în ceea ce priveşte agresivitatea. I-a trebuit puţină vreme, e de o lună, ca să imprime agresivitatea, nu jocul. Că agresivitatea a făcut asta, nu jocul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, că dacă o facem, o să avem surprize mari. Să nu se interpreteze, eu spun să nu ne îmbătăm cu apă rece. Pentru că noi am jucat cu o echipă care a dormit pe teren. Noi dacă aveam chef, puteam să batem cu 10-0. Atâta timp cât dai 4 goluri în prima repriză şi după nu mai dai în a doua repriză nu e în regulă.

Nu m-a deranjat nimic. Cum să te deranjeze când câştigi cu 4-0? Nu m-a deranjat nimic. Am zis să nu ne îmbătăm cu apă rece. Vorbim de un meci pe care l-am câştigat cu 4-0 şi de un meci în care s-a văzut agresivitatea lui Mirel Rădoi. V-am spus că avem 6 jucători foarte valoroşi şi s-a imprimat asta, iar Mirel e foarte sever în privinţa asta” a spus Gigi Becali la Prima Sport.