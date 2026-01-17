Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii - Antena Sport

Închide meniul
Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 20:19

Jucătorii de la FCSB/ Profimedia

Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad. Portarul de 26 de ani și-a dat acordul pentru revenirea în Liga 1, însă mutarea a picat, în cele din urmă. 

 Andrei Vlad, care în prezent evoluează la Aktobe, a fost poreclit de Gigi Becali ca fiind „Messi al portarilor”. Goalkeeper-ul l-a dezamăgit ulterior pe patronul roș-albaștrilor și a prins puține meciuri la FCSB, în ultimele sezoane. El s-a aflat sub contract cu roș-albaștri între 2017 și 2025. 

 Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad 

 Conform digisport.ro, Rapid îl dorea pe Andrei Vlad în această iarnă, ținând cont de plecarea lui Franz Stolz. Giuleștenii au purtat negocieri avansate cu fostul portar de la FCSB, iar acesta acceptase să semneze cu trupa de sub Grant.  

 Totuși, mutarea a picat după ce cele două părți s-au „împotmolit” la negocierile finale. Andrei Vlad a rămas astfel la Aktobe, echipă cu care a semnat în iarna anului trecut. 

 După transferul ratat al lui Andrei Vlad, Rapid s-a reorientat și a ajuns la o înțelegere cu un alt portar. Giuleștenii l-au transferat pe Dejan Iliev. Goalkeeper-ul de 30 de ani s-a despărțit de UTA, în această iarnă, pentru a semna cu trupa de sub Grant, unde va fi rezerva lui Marian Aioani.  

„În primul rând, mă bucur enorm să fiu aici. E o mare onoare să ajung la cel mai mare club din România, un club de top, cu o istorie bogată. Sunt foarte fericit să fiu aici şi abia aştept să-i cunosc pe suporteri şi pe noii mei colegi”, a spus Iliev, după ce a semnat cu Rapid. 

