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Cine arbitrează Supercupa României? Centralul delegat de CCA pentru partida Universitatea Craiova – “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 8 iulie 2026, 16:31

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Cine arbitrează Supercupa României? Centralul delegat de CCA pentru partida Universitatea Craiova – U Cluj

Trofeul Supercupei României / Sport Pictures

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Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia primul meci din noul sezon din fotbalul autohton, Supercupa României. Forul condus de Kyros Vassaras a decis ca Iulian Călin să fie la centrul duelului care se va disputa pe 12 iulie, pe Stadionul Ion Oblemenco.

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Noul sezon din Liga 1 este pe cale să înceapă, însă până la disputarea primelor etape în weekend-ul 17-19 iulie, mai este un meci de disputat, unul care pune un trofeu pe masă. Universitatea Craiova și “U” Cluj urmează să se întâlnească duminică, pe 12 iulie, într-un duel ce pune față în față echipa oltenilor care a făcut eventul sezonul trecut, respectiv formația care a terminat campionatul pe locul 2 și a fost finalista Cupei României.

Iulian Călin va arbitra Supercupa României

Cu data și arena de disputare a partidei deja stabilite, unicul semn de întrebare mai era legat de brigada de arbitri. Recent, CCA a stabilit cine va conduce de la centru duelul care va avea loc pe Ion Oblemenco, iar acesta este Iulian Călin, potrivit frf.ro.

Arbitrul de 39 de ani din Ștefănești, Argeș, va avea ocazia să oficieze primul său meci unde se dispută un trofeu. Sezonul trecut, Călin a fost la centru la 18 partide, atât în Liga 1, cât și în eșalonul secund.

Centralul va fi ajutat la margine de Florin Neacșu și Marin Nicușor, iar Florin Andrei va fi al patrulea arbitru, în timp ce Laszlo Imre va ocupa rolul de arbitru de rezervă. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Valentin Porumbel, cel din urmă fiind asistent.

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Până la meciul care deschide sezonul de fotbal din România, cele două formații vor debuta în cupele europene. Univ. Craiova joacă în turul 1 preliminar Champions League contra bielorușilor de la Vitebsk în deplasare, în timp ce “U” Cluj o întâlnește pe Dinamo Kiev în turul 1 preliminar Europa League într-un meci departe de casă.

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