Lovitură pentru Universitatea Craiova, înaintea debutului în Champions League. Un titular e OUT

Universitatea Craiova a primit o lovitură, înaintea debutului în Champions League. Oltenii se vor duela cu ML Vitebsk în primul tur preliminar al competiţiei. Duelul tur se va disputa azi, de la ora 20:00.

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Universitatea Craiova nu se va putea baza pe un titular la duelul cu campioana din Belarus. Vladimir Scresciu nu a făcut deplasarea alături de olteni.

Lovitură pentru Universitatea Craiova, înaintea debutului în Champions League

Vladimir Scresciu a rămas la Craiova pentru a-şi continua recuperarea, în urma unei probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimele zile, notează fanatik.ro. Fundaşul a acuzat o accidentare uşoară, iar membrii staff-ului oltenilor au decis să nu rişte şi să-l menajeze pe acesta la duelul tur cu ML Vitebsk.

Sunt şanse ca Vladimir Screciu să fie menajat inclusiv la duelul cu U Cluj, din Supercupa României. Oltenii vor ca fundaşul să fie 100% apt în momentul revenirii pe teren, astfel că nu-i grăbesc recuperarea.

În contextul absenţei lui Vladimir Screciu, Filipe Coelho va regândi echipa de start a Universităţii Craiova pentru duelul tur cu ML Vitebsk. În locul fundaşului, are şanse să fie titularizat Nikola Stevanovic, sârbul care a fost inclus în primul 11 al oltenilor şi la ultimul meci al play-off-ului trecut, cu Rapid.