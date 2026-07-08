Lovitură pentru Universitatea Craiova, înaintea debutului în Champions League. Un titular e OUT

Universitatea Craiova a primit o lovitură, înaintea debutului în Champions League. Oltenii se vor duela cu ML Vitebsk în primul tur preliminar al competiţiei. Duelul tur se va disputa azi, de la ora 20:00.
Universitatea Craiova nu se va putea baza pe un titular la duelul cu campioana din Belarus. Vladimir Scresciu nu a făcut deplasarea alături de olteni.
Lovitură pentru Universitatea Craiova, înaintea debutului în Champions League
Vladimir Scresciu a rămas la Craiova pentru a-şi continua recuperarea, în urma unei probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimele zile, notează fanatik.ro. Fundaşul a acuzat o accidentare uşoară, iar membrii staff-ului oltenilor au decis să nu rişte şi să-l menajeze pe acesta la duelul tur cu ML Vitebsk.
Sunt şanse ca Vladimir Screciu să fie menajat inclusiv la duelul cu U Cluj, din Supercupa României. Oltenii vor ca fundaşul să fie 100% apt în momentul revenirii pe teren, astfel că nu-i grăbesc recuperarea.
În contextul absenţei lui Vladimir Screciu, Filipe Coelho va regândi echipa de start a Universităţii Craiova pentru duelul tur cu ML Vitebsk. În locul fundaşului, are şanse să fie titularizat Nikola Stevanovic, sârbul care a fost inclus în primul 11 al oltenilor şi la ultimul meci al play-off-ului trecut, cu Rapid.
Cum ar putea arăta echipa de start a Universităţii Craiova, la partida cu ML Vitebsk:
- Sava – Romanciuk, Stevanovic, Rus – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – Tavares, Baiaram, Assad
Totodată, oltenii nu se vor putea baza nici pe Mihnea Rădulescu, care nu a fost trecut pe lista de Champions League. La partida cu ML Vitebsk, şi-ar putea face debutul mijlocaşul Heri Tavares, cel care a fost transferat de Universitatea Craiova în această vară.
Lotul trimis de Universitatea Craiova la UEFA pentru Champions League:
- Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava.
- Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus.
- Mijlocași: Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei și Ronaldo Webster.
- Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor și Luca Băsceanu
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