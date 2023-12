Rapid l-a prezentat oficial pe Borisav Burmaz! Pe ce perioadă a semnat atacantul din Serbia - Antena Sport

Borisav a jucat ultimul meci pentru Vozdovac pe data de 15 decembrie. Atunci a marcat o „dublă” în victoria echipei sale, cu Zeleznicar Pancevo.

Florent Hasani a anunţat ce obiective are la Rapid

Florent Hasani a anunţat ce obiective are la Rapid! Atacantul de 26 de ani din Kosovo este primul transfer oficializat de Rapid în această iarnă. El a vorbit pentru Rapid TV despre obiectivele pe care le are la formaţia din Giuleşti.

Hasani a dezvăluit că s-a sfătuit şi cu Albion Rrahmani, celălalt atacant din Kosovo al celor de la Rapid, înainte de a semna cu giuleştenii.

„Sunt aici în sfârșit! Este o plăcere pentru mine să fiu la un club ca Rapid. Am încheiat toate lucrurile pe care le avem de făcut și acum mă concentrez doar pe fotbal. Am primit mai multe oferte, dar cu Rapid am avut un sentiment venit din inimă că va fi o alegere bună.

Am analizat tot, am vorbit cu mai mulți oameni, ultimul fiind Albion Rrahmani. După aceea, am luat hotărârea că aceasta este cea mai bună decizie pentru mine. Sper că vom juca în Europa la finalul acestui sezon.

Nu am mai jucat de mult în Europa. Am urmărit partidele Rapidului și am văzut că atmosfera de aici este incredibilă. Mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să joc în fața suporterilor”, a declarat Florent Hasani, pentru Rapid TV.