Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Ce se va întâmpla la meciul cu FC Argeș

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 11:05

Mircea Lucescu / Rapid

Rapid București primește vizita celor de la FC Argeș, în cadrul etapei a patra de play-off, iar clubul giuleștean a pregătit un moment special pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înmormântat în Vinerea Mare cu onoruri militare la Cimitirul Bellu, fostul selecționer al României a cucerit campionatul, Cupa și Supercupa cu formația alb-vișinie.

Moment special pentru Mircea Lucescu la Rapid – FC Argeș

Rapid București – FC Argeș este penultimul meci din cadrul etapei a patra de play-off, iar oficialii clubului alb-vișiniu au pregătit un moment special pentru a-l omagia pe legendarul Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani.

În afară de momentul de reculegere care va avea loc înaintea fluierului de start, aceștia au decis ca trei reprezentanți ai familiei fostului mare antrenor român să dea lovitura de începere cu FC Argeș.

„Pentru partida din această seară vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei – nepotul lui Mircea Lucescu, dar și strănepoții celui din urmă”, au precizat reprezentanții clubului Rapid.

Reclamă
Reclamă
  • 3 trofee a cucerit Mircea Lucescu alături de Rapid: Liga 1, Cupa și Supercupa României.
Reclamă
