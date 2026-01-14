Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor - Antena Sport

Închide meniul
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor

Andrei Nicolae Publicat: 14 ianuarie 2026, 10:58

Jucătorii de la Rapid și Petrolul, în timpul meciului direct / Sport Pictures

Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru mutarea care îi va trimite pe Cristian Ignat și pe Rareș Pop la formația ploieșteană, în timp ce la giuleșteni va ajunge Robert Sălceanu. Cele două rivale din “Primvs derby” ar urma în curând să oficializeze afacerea care include atât împrumuturi, cât și transferuri definitive.

Rapid a rezolvat până acum un singur transfer în această perioadă de mercato de iarnă, cel al lui Daniel Paraschiv, dar giuleștenii sunt pe cale să anunțe un nou jucător. Robert Sălceanu, fundașul stânga al Petolului, va ajunge la București după ce echipa patronată de Dan Șucu va realiza un schimb cu rivala sa.

Cum arată schimbul pe ruta Rapid – Petrolul

Potrivit digisport.ro, Cristian Ignat și Rareș Pop vor merge la formația din Ploiești sub formă de împrumut, în timp ce jucătorul Petrolului va fi cedat definitiv în Giulești. Ținând cont că cei doi fotbaliști ai Rapidului nu vor aparține de Petrolul, sunt șanse mari ca alb-vișiniii să achite și o sumă de bani în această mutare.

Afacerea putea fi încheiată chiar mai devreme, însă Rareș Pop a fost cel care a amânat totul, pentru că nu știa ce să facă în legătură cu studiile sale de la facultate. Tânărul de la Rapid învață la Academia de Studii Economice (ASE), iar o plecare din București l-ar fi obligat să treacă la învățământ la distanță.

În cele din urmă, se pare că Pop a acceptat compromisul și va ajunge în cantonamentul Petrolului alături de Ignat. În momentul de față, rămâne de văzut doar când cele două cluburi vor anunța oficial mutările.

Rapid a mai cedat doi jucători până acum în această perioadă de mercato, respectiv pe Claudiu Micovschi la FC Argeș (transferat definitiv la FC Argeș) și pe Luka Gojkovic (împrumutat la UTA).

