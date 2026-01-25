Răspunsul final dat de Dinamo, după interesul pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul - Antena Sport

Dinamo a dat răspunsul final, după interesul primit pentru Alexandru Musi (21 de ani). Cei de la Trabzonspor, una dintre cele mai importante echipe din Turcia, l-au pus pe lista de transferuri pe internaționalul român de tineret, după evoluțiile solide avute în acest sezon sub comanda lui Zeljko Kopic.

Presa din Turcia a făcut anunțul despre interesul lui Trabzonspor pentru Alexandru Musi. Echipa la care a evoluat și Denis Drăguș caută întăriri pentru compartimentul ofensiv, iar pe listă a apărut și numele titularului lui Dinamo.

Răspunsul final dat de Dinamo, după interesul pentru Alexandru Musi

În ciuda interesului primit pentru Alexandru Musi, Dinamo e decisă să nu-l vândă pe jucător, notează gsp.ro. „Câinii” nu iau în calcul cedarea mijlocașului nici în această iarnă, și nici în vară, deoarece este considerat o piesă esențială în echipa lui Zeljko Kopic.

Alexandru Musi este considerat de oficialii lui Dinamo ca fiind un jucător de perspectivă, astfel că formația din Ștefan cel Mare nu se grăbește să-l vândă, în ciuda interesului tentant primit din partea celor de la Trabzonspor.

Recent, și Andrei Nicolescu oferea declarații despre situația lui Alexandru Musi. Președintele „câinilor” dezvăluia că Dinamo a primit o ofertă pentru jucător în această iarnă, însă acesta este netransferabil, pentru moment: „A venit ceva pentru Musi în această iarnă, dar nu e transferabil. Din Turcia a fost. Erau bani buni pentru România, dar nu are sens. Nu ar ajuta nici clubul, nici jucătorul, să plece acum”, spunea Nicolescu.