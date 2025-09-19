Ratare uluitoare a lui FC Botoșani cu FCSB. A trimis în bară dintr-un singur metru - Antena Sport

FC Botoșani a irosit o ocazie imensă în duelul cu FCSB din etapa a 10-a din Liga 1. În minutul 61, moldovenii au beneficiat de un corner și au executat o schemă care era aproape să se încheie cu gol, însă Andrei Dumiter a ratat uluitor.

La puțin timp după acel moment, elevii lui Leo Grozavu au dat lovitura și au marcat prin Kovtalyuk în minutul 68.

Ocazie rarisimă a lui FC Botoșani

Andrei Dumiter a fost autorul unei ocazii imense în duelul dintre FC Botoșani și FCSB. La un corner, gazdele au bătut un corner, un jucător a deviat pe spate, iar atacantul a urmărit perfect balonul.

După ce s-a demarcat, Dumiter avea de îndeplinit o simplă formalitate, însă s-a lăsat ușor pe spate și a trimis balonul în bara transversală dintr-un singur metru. Jucătorul de 26 de ani a fost schimbat câteva minute mai târziu de Kovtalyuk, care avea să marcheze golul de 2-1.

Dumiter a fost cel care a marcat primul gol al Botoșaniului în meciul cu FCSB.