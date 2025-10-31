Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda - Antena Sport

Csikszereda a promovat în acest sezon în Liga 1 şi echipa din Harghita a fost lăudată de Răzvan Burleanu, chiar în presa maghiară. Asta după ce preşedintele FRF a fost invitat la Miercurea Ciuc la un eveniment, „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves”.
Burleanu a vorbit despre organizarea excelentă a celor de la Csikszereda, care începe chiar de la academia de copii şi juniori.
Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară
“Mă bucur întotdeauna să văd că, atunci când ajung la Miercurea Ciuc, fotbalul este în continuă dezvoltare, atât la masculin, cât și la feminin. În ceea ce privește fotbalul feminin, echipa noastră națională feminină a disputat un meci amical împotriva Ucrainei, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, și mă bucur să spun că în lotul echipei au fost și câteva fete din Miercurea Ciuc.
Același lucru se poate spune și despre echipele naționale de juniori, deoarece în mod regulat sunt jucători din Ținutul Secuiesc și din Miercurea Ciuc. În ceea ce privește fotbalul masculin, academia din Miercurea Ciuc este acum unul dintre cele mai bune centre de juniori din România.
Suntem bucuroși că fotbalul a atins un nivel atât de înalt în Miercurea Ciuc și, desigur, este și un motiv de mândrie faptul că echipa masculină Csikszereda se află acum în Liga 1″, a spus Burleanu, citat de Szekely Sport.
Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi
Pe de altă parte, Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre.
Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu care jucătorii au intrat pe teren au avut tricouri cu însemnele Ţinutului Secuiesc.
Înainte de meciul din Cupa României dintre Csikszereda şi Sepsi Sfântu Gheorghe, 0-0, gazdele au făcut apel la o atmosferă ca “între fraţi” şi au menţionat Ţinutul Secuiesc.
