Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda

Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda

Publicat: 31 octombrie 2025, 9:29

Comentarii
Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda

Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Csikszereda a promovat în acest sezon în Liga 1 şi echipa din Harghita a fost lăudată de Răzvan Burleanu, chiar în presa maghiară. Asta după ce preşedintele FRF a fost invitat la Miercurea Ciuc la un eveniment, „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Burleanu a vorbit despre organizarea excelentă a celor de la Csikszereda, care începe chiar de la academia de copii şi juniori.

Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară

“Mă bucur întotdeauna să văd că, atunci când ajung la Miercurea Ciuc, fotbalul este în continuă dezvoltare, atât la masculin, cât și la feminin. În ceea ce privește fotbalul feminin, echipa noastră națională feminină a disputat un meci amical împotriva Ucrainei, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, și mă bucur să spun că în lotul echipei au fost și câteva fete din Miercurea Ciuc.

Același lucru se poate spune și despre echipele naționale de juniori, deoarece în mod regulat sunt jucători din Ținutul Secuiesc și din Miercurea Ciuc. În ceea ce privește fotbalul masculin, academia din Miercurea Ciuc este acum unul dintre cele mai bune centre de juniori din România.

Suntem bucuroși că fotbalul a atins un nivel atât de înalt în Miercurea Ciuc și, desigur, este și un motiv de mândrie faptul că echipa masculină Csikszereda se află acum în Liga 1″, a spus Burleanu, citat de Szekely Sport.

Reclamă
Reclamă

Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi

Pe de altă parte, Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre.

Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu care jucătorii au intrat pe teren au avut tricouri cu însemnele Ţinutului Secuiesc.

Înainte de meciul din Cupa României dintre Csikszereda şi Sepsi Sfântu Gheorghe, 0-0, gazdele au făcut apel la o atmosferă ca “între fraţi” şi au menţionat Ţinutul Secuiesc.

Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai multFacturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
12:32
Cum a ratat Mirel Rădoi super-transferul la Inter? Dezvăluirea lui Giovanni Becali: “Era șansa vieții lui”
12:24
OFICIAL Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu
11:54
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
11:36
EXCLUSIVMotivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia
11:24
VideoSan Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama
11:15
Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului