"Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!" Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi - Antena Sport

Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre.

Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu care jucătorii au intrat pe teren au avut tricouri cu însemnele Ţinutului Secuiesc.

Acum, înainte de meciul din Cupa României dintre Csikszereda şi Sepsi Sfântu Gheorghe, de marţi de la ora 16:00, gazdele fac apel la o atmosferă ca “între fraţi” şi menţionează Ţinutul Secuiesc.

“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!”

“Ne așteptăm la un fotbal spectaculos și la victoria echipei mai bune pe teren, precum și la o atmosferă cu adevărat festivă în tribune. Fanii echipelor noastre sunt prietenoși, chiar ca frații, unii față de alții.

Fanii locali din Csikszereda au ajutat de nenumărate ori Legiunea Szekler, atât acasă, cât și în deplasare, la fel cum noi îi primim adesea și cu bucurie pe frații noștri din Haromszek în tribune la stadionul din Miercurea Ciuc.