Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!" Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | “Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi

“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi

Publicat: 28 octombrie 2025, 10:30

Comentarii
Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc! Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi

Fani Csikszereda - Sport Pictures

Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu care jucătorii au intrat pe teren au avut tricouri cu însemnele Ţinutului Secuiesc.

Acum, înainte de meciul din Cupa României dintre Csikszereda şi Sepsi Sfântu Gheorghe, de marţi de la ora 16:00, gazdele fac apel la o atmosferă ca “între fraţi” şi menţionează Ţinutul Secuiesc.

“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!”

“Ne așteptăm la un fotbal spectaculos și la victoria echipei mai bune pe teren, precum și la o atmosferă cu adevărat festivă în tribune. Fanii echipelor noastre sunt prietenoși, chiar ca frații, unii față de alții.

Fanii locali din Csikszereda au ajutat de nenumărate ori Legiunea Szekler, atât acasă, cât și în deplasare, la fel cum noi îi primim adesea și cu bucurie pe frații noștri din Haromszek în tribune la stadionul din Miercurea Ciuc.

Reclamă
Reclamă

Să fim împreună, să încurajăm împeună fotbalul secuiesc! Hai FK, hai Sepsi, hai Ținutul Secuiesc”, se arată pe site-ul oficial al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Observator
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
Fanatik.ro
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
11:10
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”
10:42
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă
10:33
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis”
10:04
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”
9:21
Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă
8:49
Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene