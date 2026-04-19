Reacţia fulger a lui Gigi Becali după ce a fost anunţată plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia

Şoc la FCSB! Mirel Rădoi a primit o ofertă importantă şi a decis să-i dea curs. Echipa care l-a ofertat pe Mirel Rădoi este Gaziantep. Antrenorul și-ar fi dat deja acordul pentru a semna cu echipa de pe locul 12 din Turcia, care a fost pregătită de Marius Șumudică, în două rânduri, în trecut. Potrivit jurnalistului turc Burak Ozdemir, Mirel Rădoi ar urma să plece de la FCSB după meciul cu Farul, de luni seară!

La aflarea veştii că Mirel Rădoi ar urma să plece de la FCSB, Gigi Becali a comentat scurt şi nervos, fără să ofere prea multe detalii. “Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a spus nervos patronul campioanei, citat de fanatik.ro.

Dacă se confirmă plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia, aceasta ar veni după un moment în care Gigi Becali nu şi-a respectat acordul faţă de tehnician, acela de a nu se implica. Becali i-a cerut public lui Rădoi să nu-l mai folosească pe Chiricheş.

Aantrenorul a recunoscut în conferinţa de presă că se află într-o situaţie dificilă din acest punct de vedere.

“N-a fost foarte greu, pentru că nici n-am discutat cu Chiri mare lucru despre acest lucru, că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție atât de devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu decât să-l gestionez pe Chiri. N-am știut până în timpul conferinței. Am stat, am zis, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat și am revăzut. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, așa a pasat înapoi și a ieșit faza penalty-ului.