Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri - Antena Sport

David Miculescu, autorul unui gol în meciul “nebun” Hermannstadt – FCSB, a reacţionat la finalul partidei.

Miculescu a subliniat că jocul s-a complicat pentru FCSB în momentul în care Daniel Bîrligea a fost eliminat. FCSB a reuşit să ia un punct după ce Dennis Politic a marcat în prelungiri.

David Miculescu: “E bine măcar că am plecat cu un punct de aici”

“A fost un meci bun, dar din păcate nu am reuşit să câştigăm.

Spre final, spre bucuria noastră, Dennis a reuşit să egaleze. E bine măcar că am plecat cu un punct de aici.

Am venit să luăm cele 3 puncte. Prima repriză a fost a noastră. Din păcate, în a doua repriză a venit acea eliminare şi s-a echilibrat jocul.