Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri - Antena Sport

David Miculescu, autorul unui gol în meciul “nebun” Hermannstadt – FCSB, a reacţionat la finalul partidei.
Miculescu a subliniat că jocul s-a complicat pentru FCSB în momentul în care Daniel Bîrligea a fost eliminat. FCSB a reuşit să ia un punct după ce Dennis Politic a marcat în prelungiri.
David Miculescu: “E bine măcar că am plecat cu un punct de aici”
“A fost un meci bun, dar din păcate nu am reuşit să câştigăm.
Spre final, spre bucuria noastră, Dennis a reuşit să egaleze. E bine măcar că am plecat cu un punct de aici.
Am venit să luăm cele 3 puncte. Prima repriză a fost a noastră. Din păcate, în a doua repriză a venit acea eliminare şi s-a echilibrat jocul.
(n.r: despre golul pe care l-a marcat) Mai vorbim, mereu îi zic să centreze pe bara a doua, că sunt bun la cap.
(n.r: Ce ar fi însemnat o victorie) Ne dădea mai multă încredere. Până la urmă, asta e. Vine această pauză. Sperăm să fie mai bine după.
(n.r. despre meciul cu Bosnia) Avem două meciuri importante, nu doar unul. Primul e cel cu Bosnia. Mergem acolo să câştigăm. Venim după un rezultat foarte bun cu Austria. Foarte mulţi colegi de-ai mei vin după evoluţii foarte bune în campionat şi chiar în Champions League. Eu zic că vom câştiga (n.r: cu Bosnia)“ , a declarat David Miculescu pentru digisport.ro după Hermannstadt – FCSB 3-3.
Hermannstadt – FCSB 3-3
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.
Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).
În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.
FC Hermannstadt: Muţiu – Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu – Oroian (Biceanu – 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski – 89) – Chiţu (Buş – 80), Neguţ (Jair – 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu
FCSB: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69). Antrenor: Elias Charalambous
Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)
Cartonaş roşu: Bîrligea (81)
Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.
- Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase
- Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: “Vreți să mă luați la mișto?!” Ce l-a enervat pe tehnician
- Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
- De ce Ștefan Târnovanu nu este în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Hermannstadt
- Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează”