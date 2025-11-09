Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri

Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri

Publicat: 9 noiembrie 2025, 22:42

Comentarii
Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri

David Miculescu, în meciul Hermannstadt - FCSB / Sport Pictures

David Miculescu, autorul unui gol în meciul “nebun” Hermannstadt – FCSB, a reacţionat la finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miculescu a subliniat că jocul s-a complicat pentru FCSB în momentul în care Daniel Bîrligea a fost eliminat. FCSB a reuşit să ia un punct după ce Dennis Politic a marcat în prelungiri.

David Miculescu: “E bine măcar că am plecat cu un punct de aici”

“A fost un meci bun, dar din păcate nu am reuşit să câştigăm.

Spre final, spre bucuria noastră, Dennis a reuşit să egaleze. E bine măcar că am plecat cu un punct de aici.

Am venit să luăm cele 3 puncte. Prima repriză a fost a noastră. Din păcate, în a doua repriză a venit acea eliminare şi s-a echilibrat jocul.

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre golul pe care l-a marcat) Mai vorbim, mereu îi zic să centreze pe bara a doua, că sunt bun la cap.

(n.r: Ce ar fi însemnat o victorie) Ne dădea mai multă încredere. Până la urmă, asta e. Vine această pauză. Sperăm să fie mai bine după.

(n.r. despre meciul cu Bosnia) Avem două meciuri importante, nu doar unul. Primul e cel cu Bosnia. Mergem acolo să câştigăm. Venim după un rezultat foarte bun cu Austria. Foarte mulţi colegi de-ai mei vin după evoluţii foarte bune în campionat şi chiar în Champions League. Eu zic că vom câştiga (n.r: cu Bosnia) , a declarat David Miculescu pentru digisport.ro după Hermannstadt – FCSB 3-3.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă

Hermannstadt – FCSB 3-3

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.

Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).

În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.

FC Hermannstadt: Muţiu – Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu – Oroian (Biceanu – 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski – 89) – Chiţu (Buş – 80), Neguţ (Jair – 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu

FCSB: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69). Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)

Cartonaş roşu: Bîrligea (81)

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc. Exclusiv
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc. Exclusiv
22:25
Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase
22:21
LIVE VIDEOBenfica – Casa Pia 0-0. Sporting a învins-o în prelungiri pe Santa Clara şi e lider
22:13
EXCLUSIV“Simţiţi că e momentul unei revanşe cu Bosnia?” Răspunsul lui Mihăilă înaintea meciului crucial al naţionalei!
22:00
Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat
21:45
LIVE SCOREInter – Lazio 1-0. Echipa lui Cristi Chivu poate urca pe locul 1. Deschidere rapidă de scor
21:35
“Un rezultat incredibil” Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe 3 în Brazilia, deşi a plecat ultimul!
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România