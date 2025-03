Reacţia lui Elias Charalambous după ce Marius Şumudică i-a spus la finalul meciului FCSB - Rapid 3-3 "ai pierdut titlul, am jucat pentru CFR" - Antena Sport

Marius Şumudică s-a dus direct la Elias Charalambous la finalul derby-ului FCSB – Rapid 3-3 şi i-a spus că „a jucat pentru CFR Cluj şi că a pierdut titlul”. Chiar dacă nu a menţionat cele spuse de omologul său, antrenorul de la FCSB a lăsat să se înţeleagă că Şumi a făcut un gest nepotrivit.

Camerele TV au surprins imaginile de la finalul partidei de pe Arena Naţională, atunci când Şumudică s-a dus glonţ spre cipriot. Nu a avut loc doar o strângere de mână, Şumudică având şi un mesaj care l-a deranjat pe Charalambous.

Elias Charalambous, deranjat de afirmaţiile lui Marius Şumudică

„Mai bine îmi ţin gura închisă, nu vreau să fac scandal, mai bine păstrez pentru mine”, a spus Charalambous, citat de digisport.ro.

„Un meci nebun, nu mă așteptam la așa ceva. Am avut perioade din meci când am controlat mai bine jocul. Cred că am fost obosiţi. Puteam să avem controlul asupra situaţiilor de joc. Fazele fixe sunt foarte importante. Imaginea noastră nu a fost fidelă valorii pe care o avem. N-am fost noi astăzi.

Am avut ocazia să facem 4-3, cred că e un rezultat corect. Bîrligea şi-a arătat din nou calitatea. Cisotti face un joc foarte bun din prima zi de când a venit aici. Nu suntem obişnuiţi să primim multe goluri. E o oboseală şi psihică, e normal să se vadă”, a adăugat Charalambous.