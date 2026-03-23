Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”

Bogdan Stelea (58 de ani) l-a acuzat pe Gigi Becali (67 de ani) că a făcut “cea mai mare tâmpenie”, după ce l-a scos din poartă pe Ştefan Târnovanu (25 de ani), pentru a introduce un portar U21, Matei Popa (18 ani).

Bogdan Stelea e de părere că Ştefan Târnovanu (25 de ani) ar fi meritat să fie convocat la naţională pentru barajul cu Turcia, chiar dacă nu apără la echipa de club. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a primit o lovitură importantă după accidentarea lui Ionuţ Radu (28 de ani). “Il Luce” a decis să îl cheme de urgenţă la naţională, în locul lui Radu, pe Laurenţiu Popescu (29 de ani), portarul Universităţii Craiova.

“(n.r. Bogdan Stelea zicea de Târnovanu că ar fi meritat convocat) El are părerea lui. Îi dau dreptate până într-un anumit punct. Târnovanu a fost scos din poartă după unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-a făcut la FCSB, cel cu Fenerbahce.

El trebuia scos dinainte dacă voiai să-l scoți, dar nu după meciul cu Fenerbahce. Aici sunt de acord cu Stelică, că a fost o tâmpenie scoaterea lui din poartă”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

“S-a făcut cea mai mare tâmpenie care putea să se facă cu Târnovanu la FCSB. OK, fiecare își are șansa lui, dar nu e în regulă. Eu, pe bune, l-aș lua pe Târnovanu (n.r: la naţională)”, declara Bogdan Stelea, pentru sursa citată.