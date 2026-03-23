Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 martie 2026, 17:44

Comentarii
Florin Prunea / Hepta

Bogdan Stelea (58 de ani) l-a acuzat pe Gigi Becali (67 de ani) că a făcut “cea mai mare tâmpenie”, după ce l-a scos din poartă pe Ştefan Târnovanu (25 de ani), pentru a introduce un portar U21, Matei Popa (18 ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Stelea e de părere că Ştefan Târnovanu (25 de ani) ar fi meritat să fie convocat la naţională pentru barajul cu Turcia, chiar dacă nu apără la echipa de club. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a primit o lovitură importantă după accidentarea lui Ionuţ Radu (28 de ani). “Il Luce” a decis să îl cheme de urgenţă la naţională, în locul lui Radu, pe Laurenţiu Popescu (29 de ani), portarul Universităţii Craiova.

Florin Prunea i-a dat dreptate lui Bogdan Stelea. “Stelică” l-a acuzat pe Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie” atunci când l-a scos din poartă pe Târnovanu

“(n.r. Bogdan Stelea zicea de Târnovanu că ar fi meritat convocat) El are părerea lui. Îi dau dreptate până într-un anumit punct. Târnovanu a fost scos din poartă după unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-a făcut la FCSB, cel cu Fenerbahce.

El trebuia scos dinainte dacă voiai să-l scoți, dar nu după meciul cu Fenerbahce. Aici sunt de acord cu Stelică, că a fost o tâmpenie scoaterea lui din poartă”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

“S-a făcut cea mai mare tâmpenie care putea să se facă cu Târnovanu la FCSB. OK, fiecare își are șansa lui, dar nu e în regulă. Eu, pe bune, l-aș lua pe Târnovanu (n.r: la naţională)”, declara Bogdan Stelea, pentru sursa citată.

Reclamă
Reclamă

Şi după venirea lui Mirel Rădoi (45 de ani), Matei Popa a rămas titularul postului de portar la FCSB. Popa a apărat în meciul FCSB-ului cu Metaloglobus, 0-0 şi în victoria cu UTA a campioanei, 1-0.

Marian Aioani (26 de ani), Cătălin Căbuz (29 de ani) şi Laurenţiu Popescu (29 de ani) sunt portarii pe care se va baza Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Turcia – România se dispută joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Dacă vor învinge Turcia, tricolorii vor întâlni în finala barajului pentru Mondial echipa care se va impune în meciul Slovacia – Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
