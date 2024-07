Reacţia lui Gigi Becali după ce azerii au scris că îl vinde pe Siyabonga Ngezana pentru 7 milioane de euro! - Antena Sport

Siyabonga Ngezana a ajuns la FCSB în urmă cu un an, după ce formaţia roş-albastră a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Kaizer Chiefs. În acest moment, fundaşul central este cotat la 1,6 milioane de euro pe transfermarkt.com.

În tricoul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana a evoluat în 35 de meciuri, reuşind să înscrie un gol şi să ofere o pasă de gol. El a cucerit alături de FCSB titlul şi Supercupa României.

Neftchi Baku a fost antrenată în trecut de Laurenţiu Reghecampf şi, ulterior, de Adrian Mutu. Mutu a decis să plece de la Rapid cu o săptămână înainte de startul campionatului pentru a semna cu formaţia azeră.

”În viață se fac alegeri. Eu cred că am făcut o treabă foarte bună la Rapid. Am fost în play-off. Cred că m-am despărțit foarte ok. Ar trebui să se mândrească. Sunt primul antrenor pe care l-au vândut în ultimii 20 de ani. La nivel de ce jucători mi-am dorit, Rapid nu mi-a adus aproape tot.

Rapid e o echipă bună și am lăsat-o așa. Nu a fost un lucru planificat. A fost vorba de oportunitatea financiară. Eu am avut o discuție cu cei din conducere. Am pus împreună umărul la ceea ce pretinde Rapid în ziua de astăzi!

Rapidul face niște pași normali. Este o creștere normală. Atât s-a putut la momentul respectiv. A fost o creștere de la faptul că au jucat în play-out și după în play-off. Au fost făcute și investiții. A venit și Dugandzic, care a fost golgheter.

Și anul acesta la fel. Va ajunge cât mai sus, acolo unde îi este locul. Îmi place Rapid. Nu pot să spun ce nu funcționează pentru că nu îmi place să critic staff-ul tehnic. Declarațiile mele se pot interpreta și nu vreau să deranjez antrenorul, precum au făcut-o alții când eram acolo”, declara Adrian Mutu la digisport.ro la începutul anului.