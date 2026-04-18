Reacţia lui Ovidiu Herea după ce Costel Gâlcă i-a luat banderola lui Dobre! Verdictul privind lupta la titlu

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 16:39

Ovidiu Herea / AntenaSport

Ovidiu Herea (41 de ani), fost jucător al Rapidului, consideră normală decizia lui Costel Gâlcă (54 de ani) de a-i lua banderola lui Alex Dobre (27 de ani).

Herea a subliniat că Alex Dobre este un jucător important, dar că în ultima vreme nu şi-a mai făcut treaba pe teren. El a spus că atmosfera, care nu este una bună în prezent la Rapid, ar putea influenţa rezultatele giuleştenilor. Herea e de părere că, în cazul în care Rapid nu o va învinge pe Universitatea Craiova, şansele la titlu s-au dus.

Ovidiu Herea, despre faptul că Gâlcă i-a luat banderola lui Dobre: “Este normal să facă acest lucru”

“Cam da (n.r: e un meci capital pentru titlu), şansele au scăzut foarte mult după ultimul meci. În primul rând, jocul nu-ţi dă speranţe.

Să sperăm că-şi vor reveni, că vor câştiga acest meci şi vor reintra în lupta pentru titlu.

(n.r: despre cazul Dobre-Gâlcă. Gâlcă a anunţat că îi va lua banderola de căpitan) Este normal să facă acest lucru, având în vedere ultimele declaraţii pe care le-a dat, ultimele evenimente petrecute. Aici mă refer la discuţia cu fanii. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să facă aceste lucruri Dobre. Rolul căpitanului este cu totul şi cu totul altul. El a ajuns în postura asta (n.r: de căpitan) atunci când a făcut lucrurile aşa cum trebuie pe teren. Atât timp cât pe teren nu-ţi faci treaba, e normal să se ia această decizie.

E golgheterul echipei. Atât timp cât el a fost bine şi şi-a făcut treaba, a dat goluri, a avut realizări, a tras echipa după el. Dar în momentul în care te preocupă alte lucruri, randamentul nu mai e acelaşi.

“Vestiarul nu e ok în momentele astea. Poate influenţa evoluţia echipei”

Vestiarul nu prea e ok în momentele astea. Poate influenţa evoluţia echipei. (n.r: Ce trebuie făcut ca Rapidul să ia un titlu?) Nu ştiu, dacă aş şti secretul l-aş spune (n.r: râde). În astfel de momente, mai multă unitate. E important să nu existe aceste discuţii care au existat la Rapid în ultima perioadă, cu toate că le înţeleg. Înţeleg şi nemulţumirea suporterilor. Şi-au dorit foarte mult. Anul acesta era un prilej foarte bun pentru Rapid să se lupte şi să câştige acest campionat. Din păcate apar lucruri din acestea neprevăzute şi se duce totul de râpă.

(n.r: Bătălia pentru campionat se va da între U Cluj şi Craiova?) În momentul acesta da, aşa cred, că ele vor da bătălia. Sunt şi cele mai în formă echipe. Au jucat cel mai bun fotbal în ultima perioadă. Nu cred că s-a decis campionatul încă, mai sunt etape de jucat, dar va fi interesant. Se va juca până în ultima etapă”, a declarat Ovidiu Herea, după ce a jucat într-un meci de Old Boys.

Universitatea Craiova – Rapid se va disputa duminică, de la ora 21:00. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. În acest moment, Craiova e pe locul 2 în campionat, cu 36 de puncte, în timp ce Rapid e pe 4, cu 32 de puncte.

 

