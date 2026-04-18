Reacţia lui Ovidiu Herea după ce Costel Gâlcă i-a luat banderola lui Dobre! Verdictul privind lupta la titlu

Ovidiu Herea (41 de ani), fost jucător al Rapidului, consideră normală decizia lui Costel Gâlcă (54 de ani) de a-i lua banderola lui Alex Dobre (27 de ani).

Herea a subliniat că Alex Dobre este un jucător important, dar că în ultima vreme nu şi-a mai făcut treaba pe teren. El a spus că atmosfera, care nu este una bună în prezent la Rapid, ar putea influenţa rezultatele giuleştenilor. Herea e de părere că, în cazul în care Rapid nu o va învinge pe Universitatea Craiova, şansele la titlu s-au dus.

“Cam da (n.r: e un meci capital pentru titlu), şansele au scăzut foarte mult după ultimul meci. În primul rând, jocul nu-ţi dă speranţe.

Să sperăm că-şi vor reveni, că vor câştiga acest meci şi vor reintra în lupta pentru titlu.

(n.r: despre cazul Dobre-Gâlcă. Gâlcă a anunţat că îi va lua banderola de căpitan) Este normal să facă acest lucru, având în vedere ultimele declaraţii pe care le-a dat, ultimele evenimente petrecute. Aici mă refer la discuţia cu fanii. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să facă aceste lucruri Dobre. Rolul căpitanului este cu totul şi cu totul altul. El a ajuns în postura asta (n.r: de căpitan) atunci când a făcut lucrurile aşa cum trebuie pe teren. Atât timp cât pe teren nu-ţi faci treaba, e normal să se ia această decizie.