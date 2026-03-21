Reacţia lui Petrila după ce Rapid a fost învinsă de fosta lui echipă! Ce a spus de convocarea la naţională

Claudiu Petrila (25 de ani) e de părere că Rapidul are o problemă mentală atât cu CFR Cluj, cât şi cu U Cluj. Petrila s-a transferat la Rapid chiar de la CFR Cluj.
Petrila priveşte cu încredere duelul cu Turcia. El a fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul de baraj. Cu o victorie în Turcia, tricolorii ar întâlni în finala pentru Mondial câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Claudiu Petrila, despre Turcia – România: “Avem şansa noastră”
“Un meci foarte greu, pe un teren şi mai greu. A fost un meci echilibrat, ei au marcat primii şi au reuşit să ţină de acel gol.
(n.r: Ai avut două şanse) În febra meciului nu mai stai să te gândeşti la mai multe variante. O iei pe prima, care crezi tu că e cea mai bună.
La fel e şi cu U Cluj, mi se pare. E ceva mental. Trebuie să trecem peste faza asta şi să facem meciuri mai bune.
Era clar că vor fi şi momente de genul ăsta. Nu poţi să câştigi toate meciurile. Toate meciurile sunt echilibrate şi oricine poate câştiga.
(n.r: despre duelul cu Turcia) Aşteptările mele sunt destul de mari. Cred că avem şansa noastră. Trebuie să ţinem de ea, să ne luptăm şi să mergem acolo cu dorinţă. Au jucători buni, dar teamă nu prea există în fotbal. Când intri în teren, eşti egal cu oricine”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro după CFR Cluj – Rapid 1-0.
CFR Cluj – Rapid 1-0
Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.
Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.
Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.
Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.
Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.
