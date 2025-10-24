Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo! - Antena Sport

Robert Moldoveanu (26 de ani) i-a adus lui FC Argeş golul egalizator din partida cu Dinamo. Moldoveanu a înscris cu noroc, şutul lui fiind deviat în poartă.
După fluierul de final, Moldoveanu a explicat de ce nu s-a putut bucura de reuşita împotriva fostei sale echipe.
“A fost o partidă frumoasă. Ambele echipe puteau câştiga. Cred că e echitabil acest egal.
(n.r: despre faptul că nu s-a bucurat la gol) Nu am putut să mă bucur pentru că am crescut la Dinamo. Am respect pentru suporteri, pentru club.
(n.r: Ai avut vreo interacţiune cu fanii lui Dinamo?) Nu, n-am avut nicio interacţiune.
(n.r: Te-ai despărţit în condiţii bune de Dinamo?) Da, părerea mea e că sunt apreciat şi de suporteri şi de oamenii din club. Am plecat fericit de acolo şi împăcat.
(n.r: Sunteţi mulţumit cu acest egal?) Da. Aşa cum am spus, oricare dintre echipe putea să câştige. E echitabil acest egal.
(n.r: Vă gândiţi la play-off?) Vă daţi seama că ne gândim la play-off, dar nu asta este important. La fiecare meci trebuie să dăm totul, la final trebuie să tragem linie şi să vedem unde vom fi”, a declarat Robert Moldoveanu pentru digisport.ro, după FC Argeş – Dinamo 1-1.
FC Argeş – Dinamo 1-1
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Liga 1.
Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş – Dinamo s-a terminat 1-1.
Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.
FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Seto 69) – Caio Martins (Brobbey Luckasen 83), Ricardo Matos (Bettaieb 63), R. Moldoveanu (Y. Pîru 69). ANTRENOR: Bogdan Andone
DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 67), C. Cîrjan (Cr. Mihai 77) – D. Armostrong (Milanov67), Perica (Alberto Soro 85), Al. Musi (Al. Pop 77). ANTRENOR: Zeljko Kopic
Cartonaşe galbene: Caio Martins 10, Ricardo Matos 54, Oancea 79 / Mărginean 18
Arbitri: Florin Andrei – Laszlo-Imre Bucsi, Alexandru Vodă
Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Cosmin Vatamanu
