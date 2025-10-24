Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo! - Antena Sport

Robert Moldoveanu (26 de ani) i-a adus lui FC Argeş golul egalizator din partida cu Dinamo. Moldoveanu a înscris cu noroc, şutul lui fiind deviat în poartă.

După fluierul de final, Moldoveanu a explicat de ce nu s-a putut bucura de reuşita împotriva fostei sale echipe.

Robert Moldoveanu, după ce i-a dat gol lui Dinamo: “Nu am putut să mă bucur. Am crescut la acest club”

“A fost o partidă frumoasă. Ambele echipe puteau câştiga. Cred că e echitabil acest egal.

(n.r: despre faptul că nu s-a bucurat la gol) Nu am putut să mă bucur pentru că am crescut la Dinamo. Am respect pentru suporteri, pentru club.

(n.r: Ai avut vreo interacţiune cu fanii lui Dinamo?) Nu, n-am avut nicio interacţiune.