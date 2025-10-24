Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo!

Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo!

Publicat: 24 octombrie 2025, 22:42

Comentarii
Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo!

Robert Moldoveanu în meciul FC Argeş - Dinamo 1-1 - Sport Pictures

Robert Moldoveanu (26 de ani) i-a adus lui FC Argeş golul egalizator din partida cu Dinamo. Moldoveanu a înscris cu noroc, şutul lui fiind deviat în poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul de final, Moldoveanu a explicat de ce nu s-a putut bucura de reuşita împotriva fostei sale echipe.

Robert Moldoveanu, după ce i-a dat gol lui Dinamo: “Nu am putut să mă bucur. Am crescut la acest club”

“A fost o partidă frumoasă. Ambele echipe puteau câştiga. Cred că e echitabil acest egal.

(n.r: despre faptul că nu s-a bucurat la gol) Nu am putut să mă bucur pentru că am crescut la Dinamo. Am respect pentru suporteri, pentru club.

(n.r: Ai avut vreo interacţiune cu fanii lui Dinamo?) Nu, n-am avut nicio interacţiune.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Te-ai despărţit în condiţii bune de Dinamo?) Da, părerea mea e că sunt apreciat şi de suporteri şi de oamenii din club. Am plecat fericit de acolo şi împăcat.

(n.r: Sunteţi mulţumit cu acest egal?) Da. Aşa cum am spus, oricare dintre echipe putea să câştige. E echitabil acest egal.

(n.r: Vă gândiţi la play-off?) Vă daţi seama că ne gândim la play-off, dar nu asta este important. La fiecare meci trebuie să dăm totul, la final trebuie să tragem linie şi să vedem unde vom fi”, a declarat Robert Moldoveanu pentru digisport.ro, după FC Argeş – Dinamo 1-1.

Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile specialeCe favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
Reclamă

FC Argeş – Dinamo 1-1

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Liga 1.

Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş – Dinamo s-a terminat 1-1.

Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Seto 69) – Caio Martins (Brobbey Luckasen 83), Ricardo Matos (Bettaieb 63), R. Moldoveanu (Y. Pîru 69). ANTRENOR: Bogdan Andone

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 67), C. Cîrjan (Cr. Mihai 77) – D. Armostrong (Milanov67), Perica (Alberto Soro 85), Al. Musi (Al. Pop 77). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Caio Martins 10, Ricardo Matos 54, Oancea 79 / Mărginean 18

Arbitri: Florin Andrei – Laszlo-Imre Bucsi,  Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Cosmin Vatamanu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
22:25
FC Argeş – Dinamo 1-1. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe podium. Au fost egalaţi de fostul lor jucător
22:18
Patrick Vieira, anunț despre revenirea pe teren a lui Nicolae Stanciu. Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei
22:09
VIDEOLeclerc, cel mai rapid în primul antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
21:42
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna
21:40
Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului!
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene