Reacţia lui Sorin Cârţu după ce l-a văzut pe Mirel Rădoi izbucnind în lacrimi! - Antena Sport

„E o umilință și nu mă refer la rezultat. Felul de a aborda o partidă așa mi-e greu să-l înțeleg. Am mai întâlnit o asemenea umilință la 0-4 cu Norvegia, dar atunci diferența era foarte mare. Acum nu pot să o înțeleg”, a declarat Mirel Rădoi, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-2.

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, cu atât mai mult să descriu ce simt. Trebuie să acceptăm ceea ce n-am făcut. Nu am făcut nimic!

Nu știu dacă aș putea descrie trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost. Am fost prezenți, dar probabil că doar fizic, emoțional și tactic am fost în altă parte.

Nu știu să găsesc calea prin care să-mi găsesc echilibrul, să am grijă la cuvinte și să o fac în așa fel încât jucătorii să nu simtă gândurile mele”, a mai spus Mirel Rădoi după înfrângerea cu Rapid.

Universitatea Craiova – Rapid 1-2

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea CS Universitatea Craiova, în primul meci al etapei a şaptea din play-off-ul Ligii 1.

Gazdele au avut prima ocazie bună a meciului, în minutul 12, când Aioani a respins şutul lui Mitriţă. Giuleştenii au solicitat un penalti, în minutul 23, la un duel între Petrila şi Carlos Mora, dar nu s-a acordat nimic. Elevii lui Şumudică au reuşit însă să deschidă scorul în minutul 65, prin Gojkovic. Aioani s-a opus egalării în minutul 68, intervenind excelent la lovitura de cap a lui Lukic. Însă două minute mai târziu, Borza nu a reuşit să degajeze o minge, Mogoş a urmărit faza, Aioani a ieşit anapoda, a încercat să intervină cu piciorul şi a luftat, iar Mogoş a înscris.

Minutul 83 a adus însă o gafă uriaşă şi în tabăra oltenilor. Christensen a şutat slab de la marginea careului şi a marcat după ce portarul Laurenţiu Popescu a scăpat mingea printre mâini şi printre picioare. Rapid s-a impus în cele din urmă cu 2-1, reuşind a doua victorie din play-off. În clasament FCSB conduce, cu 42 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – cu 35 de puncte. Pe patru se află U Cluj, cu 35 de puncte, iar Rapid are 31 de puncte și se află pe locul 5.