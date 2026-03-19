Reacţia lui Ştefan Baiaram după Craiova – Dinamo 0-1! Ce a spus despre tensiuni şi eliminarea lui Bancu

Ştefan Baiaram (23 de ani) a fost foarte fericit la finalul meciului cu Dinamo, pe care Craiova l-a câştigat în deplasare. Oltenii au revenit pe primul loc.

Baiaram a punctat că tensiunile care au avut loc în derby-ul cu Dinamo sunt fireşti, având în vedere miza din play-off.

Ştefan Baiaram, după ce echipa lui a revenit pe primul loc în urma victoriei cu Dinamo: “Sunt foarte mândru de colegii mei”

“Sunt foarte fericit, mă bucur că am câştigat. Sunt foarte mândru de colegii mei.

(n.r: Cât de mare e tensiunea şi ce s-a întâmplat cu tine?) A fost un duel, şi atâta tot. E firesc să se întâmple astfel de momente, şi noi şi ei tragem să câştigăm campionatul.

(n.r: despre eliminarea lui Bancu) Mă bucur că am câştigat. Mă bucur că am arătat ca o echipă. Ştiu că Nicu nu a vrut să ia acel cartonaş roşu. I se putea întâmpla oricărui jucător. Suntem fericiţi şi mergem la Craiova.