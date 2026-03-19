Reacţia lui Ştefan Baiaram după Craiova – Dinamo 0-1! Ce a spus despre tensiuni şi eliminarea lui Bancu

Ştefan Baiaram (23 de ani) a fost foarte fericit la finalul meciului cu Dinamo, pe care Craiova l-a câştigat în deplasare. Oltenii au revenit pe primul loc.
Baiaram a punctat că tensiunile care au avut loc în derby-ul cu Dinamo sunt fireşti, având în vedere miza din play-off.
Ştefan Baiaram, după ce echipa lui a revenit pe primul loc în urma victoriei cu Dinamo: “Sunt foarte mândru de colegii mei”
“Sunt foarte fericit, mă bucur că am câştigat. Sunt foarte mândru de colegii mei.
(n.r: Cât de mare e tensiunea şi ce s-a întâmplat cu tine?) A fost un duel, şi atâta tot. E firesc să se întâmple astfel de momente, şi noi şi ei tragem să câştigăm campionatul.
(n.r: despre eliminarea lui Bancu) Mă bucur că am câştigat. Mă bucur că am arătat ca o echipă. Ştiu că Nicu nu a vrut să ia acel cartonaş roşu. I se putea întâmpla oricărui jucător. Suntem fericiţi şi mergem la Craiova.
N-am început play-off-ul foarte bine, după înfrângerea cu FC Argeş. (n.r: Simţiţi că aţi eliminat o contracandidată la titlu?) Nu ne gândim la acest lucru. Sunt surprize, de la o etapă la etapă.
Nu e vorba de presiune. Sunt conştient că lumea aşteaptă mult mai mult de la mine, vrea să câştig fiecare meci”, a spus Ştefan Baiaram pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Dinamo 0-1.
Dinamo – Universitatea Craiova 0-1
Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2. În minutul 42 a avut loc o altercaţie generală între cele două echipe. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse, şi a urmat un meleu chiar lângă băncile de rezerve. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor.
În minutul 45+6, căpitanul craiovean Nicuşor Bancu a văzut „roşu” direct, după ce l-a călcat pe Maxime Sivis. Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri la rând în Liga 1, fiind “lanterna” play-off-ului.
