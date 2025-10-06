Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate”

Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate”

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 21:21

Comentarii
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: Atât poate”

Andrei Nicolescu / Profimedia

Dinamo București are un sezon reușit pe plan intern, fiind clasată pe loc de play-off înaintea pauzei internaționale. Formația antrenată de Zeljko Kopic are în plan să se lupte pentru un loc de cupe europene, dar conducerea alb-roșilor vrea să o ia pas cu pas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce naționala României va disputa meciurile cu Moldova și Austria, pentru Dinamo va urma derby-ul cu Rapid. După jocul cu Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.

Alex Dobre a încins spiritele înaintea derby-ului cu Dinamo

Dinamo București și Rapid se vor întâlni imediat după pauza internațională, iar duelul s-a încins deja. După victoria obținută contra celor de la Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.

Gestul acestuia nu a fost privit cu ochi buni de către Andrei Nicolescu. Oficialul „câinilor” l-a taxat pe cel mai important jucător al Rapidului, care a primit și convocarea la naționala României.

„Mă bucur mult pentru Perica, își revine, arată din ce în ce mai bine în antrenamente. A marcat (n.r. Contra Unirii Slobozia, la Clinceni), o să revină. (n.r. Întrebat despre lupta pentru titlu din acest sezon) Hai să ajungem noi în play-off și vedem după aia. Normal că nu refuzăm, dar e un drum lung, mai e mult de muncă.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Despre spectatorii așteptați în tribune la meciul cu Rapid) Mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci care decide pentru o zi locul 1. Și sunt două echipe de tradiție, care au revenit după perioade dificile.

(n.r. Despre înjurăturile lui Dobre la adresa lui Dinamo) Un copil efervescent, nu îl judec eu. Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să pleceVieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
21:19
LIVE SCOREFC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider. Egalitate la pauză!
21:19
VideoJurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus
21:01
VideoJucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria
20:44
Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”