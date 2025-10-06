Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate” - Antena Sport

Dinamo București are un sezon reușit pe plan intern, fiind clasată pe loc de play-off înaintea pauzei internaționale. Formația antrenată de Zeljko Kopic are în plan să se lupte pentru un loc de cupe europene, dar conducerea alb-roșilor vrea să o ia pas cu pas.

După ce naționala României va disputa meciurile cu Moldova și Austria, pentru Dinamo va urma derby-ul cu Rapid. După jocul cu Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.

Alex Dobre a încins spiritele înaintea derby-ului cu Dinamo

Dinamo București și Rapid se vor întâlni imediat după pauza internațională, iar duelul s-a încins deja. După victoria obținută contra celor de la Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.

Gestul acestuia nu a fost privit cu ochi buni de către Andrei Nicolescu. Oficialul „câinilor” l-a taxat pe cel mai important jucător al Rapidului, care a primit și convocarea la naționala României.

„Mă bucur mult pentru Perica, își revine, arată din ce în ce mai bine în antrenamente. A marcat (n.r. Contra Unirii Slobozia, la Clinceni), o să revină. (n.r. Întrebat despre lupta pentru titlu din acest sezon) Hai să ajungem noi în play-off și vedem după aia. Normal că nu refuzăm, dar e un drum lung, mai e mult de muncă.