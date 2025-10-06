Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate” - Antena Sport

Dinamo București are un sezon reușit pe plan intern, fiind clasată pe loc de play-off înaintea pauzei internaționale. Formația antrenată de Zeljko Kopic are în plan să se lupte pentru un loc de cupe europene, dar conducerea alb-roșilor vrea să o ia pas cu pas.
După ce naționala României va disputa meciurile cu Moldova și Austria, pentru Dinamo va urma derby-ul cu Rapid. După jocul cu Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.
Alex Dobre a încins spiritele înaintea derby-ului cu Dinamo
Dinamo București și Rapid se vor întâlni imediat după pauza internațională, iar duelul s-a încins deja. După victoria obținută contra celor de la Farul Constanța, Alex Dobre a înjurat rivala alături de suporterii giuleșteni.
Gestul acestuia nu a fost privit cu ochi buni de către Andrei Nicolescu. Oficialul „câinilor” l-a taxat pe cel mai important jucător al Rapidului, care a primit și convocarea la naționala României.
„Mă bucur mult pentru Perica, își revine, arată din ce în ce mai bine în antrenamente. A marcat (n.r. Contra Unirii Slobozia, la Clinceni), o să revină. (n.r. Întrebat despre lupta pentru titlu din acest sezon) Hai să ajungem noi în play-off și vedem după aia. Normal că nu refuzăm, dar e un drum lung, mai e mult de muncă.
(n.r. Despre spectatorii așteptați în tribune la meciul cu Rapid) Mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci care decide pentru o zi locul 1. Și sunt două echipe de tradiție, care au revenit după perioade dificile.
(n.r. Despre înjurăturile lui Dobre la adresa lui Dinamo) Un copil efervescent, nu îl judec eu. Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
