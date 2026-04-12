Reacția Primăriei București, după momentul jenant de la minutul de reculegere pentru Mircea Lucescu

Primul meci de pe Arena Națională după moartea lui Mircea Lucescu, FCSB – Oțelul 4-0, a fost precedat de un moment jenant: ecranul care afișa o imagine cu Mircea Lucescu avea mai multe led-uri oprite, iar fostul mare antrenor părea că nu are un ochi.
Stadionul aparține de Primăria București care a spus în trecut că va rezolva problema, după ce un astfel de incident a avut loc și la momentul de reculegere pentru Duckadam.
Primăria exlică incidentul
A doua zi după momentul jenant de pe Arena Națională, Primăria din București a venit cu explicații. Însă nu a dezvăluit și ce va face pentru rezolvarea problemei.
„Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia. Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă” a fost răspunsul dat de departamentul de presă al Primăriei București, conform Prosport.
