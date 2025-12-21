Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani - Antena Sport

Închide meniul
Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani

Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani

Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 10:12

Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultimul meci din 2025. Campioana României va încheia anul în afara locurilor de play-off, aceasta fiind o premieră negativă în istoria clubului roș-albastru.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Elias Charalambous este la cinci puncte de locul șase, după ce Oțelul Galați s-a impus în cadrul acestei etape.

FCSB, în afara locurilor de play-off, de când s-a trecut la acest sistem

Parcursul FCSB-ului din actuala ediție de campionat este mult sub așteptări, având în vedere faptul că gruparea roș-albastră nu este pe loc de play-off după 20 de meciuri jucate.

De când s-a trecut la sistem cu play-off și play-out, este pentru prima dată când campioana României nu este în primele șase, la final de an calendaristic, anunță gsp.ro. Noul sistem competițional a fost implementat în anul 2015.

Șapte victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri este bilanțul celor de la FCSB în acest sezon. Formația antrenată de Elias Charalambous nu a excelat nici pe plan european, acolo unde are doar două victorii în grupa principală de Europa League.

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

