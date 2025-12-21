Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani - Antena Sport

FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultimul meci din 2025. Campioana României va încheia anul în afara locurilor de play-off, aceasta fiind o premieră negativă în istoria clubului roș-albastru.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Elias Charalambous este la cinci puncte de locul șase, după ce Oțelul Galați s-a impus în cadrul acestei etape.

FCSB, în afara locurilor de play-off, de când s-a trecut la acest sistem

Parcursul FCSB-ului din actuala ediție de campionat este mult sub așteptări, având în vedere faptul că gruparea roș-albastră nu este pe loc de play-off după 20 de meciuri jucate.

De când s-a trecut la sistem cu play-off și play-out, este pentru prima dată când campioana României nu este în primele șase, la final de an calendaristic, anunță gsp.ro. Noul sistem competițional a fost implementat în anul 2015.

Șapte victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri este bilanțul celor de la FCSB în acest sezon. Formația antrenată de Elias Charalambous nu a excelat nici pe plan european, acolo unde are doar două victorii în grupa principală de Europa League.