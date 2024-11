"Regretul e mare că nu suntem pe primul loc!" Dinamoviştii, "dărâmaţi" după ce au ratat dramatic primul loc - Antena Sport

Raul Opruţ, unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo, a fost extrem de dezamăgit că echipa sa a ratat primul loc în prelungirile partidei cu Sepsi. Covăsnenii au egalat în prelungirile partidei.

Raul Opruţ speră ca aceste două puncte pe care Dinamo le-a pierdut să nu conteze în clasamentul final, iar echipa să rateze la limită calificarea în playoff.

Raul Opruţ, cu moralul la pământ după ce Dinamo a ratat primul loc în Liga 1

„Nu a fost lipsă de concentrare. Au fost greşeli care se întâmplă, din păcate s-a întâmplat la ultima fază. Poate era mai bine să vină mai devreme. Am făcut o primă repriză foarte bună, a doua repriză am început mai prost. Nu este o scuză că am făcut pasul în spate. Am avut meciul în mână. E mare regretul pentru că erau 3 puncte pe care trebuia să le câştigăm, am mai pierdut 2 puncte cu Botoşani după 2-0. Sperăm că aceste puncte să nu facă diferenţa la final”, a spus Raul Opruţ la digisport.ro.

Gazdele au avut o bară, în minutul 13, la şutul lui Politic. Replica oaspeţilor a venit cu şutul lui Ninaj, respins excelent de Roşca, în minutul 29. Acelaşi Ninaj va greşi însă în minutul 39, când şutul lui Hakim Abdallah a fost respins de Niczuly, iar Ninaj va înscrie în propria poartă încercând să degajeze balonul, cu capul.

Oaspeţii au marcat prin Marius Coman, în minutul 49, dar golul a fost anulat de VAR pentru că Branislav Ninaj se afla în ofsaid şi a influenţat faza. Sepsi a primit penalty însă în minutul 90+5, când Sivis a faultat în careu şi arbitrul meciului a acordat lovitura de pedeapsă după verificarea VAR. Haruţ l-a învins pe Roşca cu o scăriţă în minutul 90+9 şi a egalat pe tabelă, iar Dinamo – Sepsi s-a terminat 1-1 şi alb-roşii au ratat şansa de a deveni lideri după nouă ani de absenţă de pe prima poziţie a Ligii 1.