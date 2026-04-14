Oficialii lui U Cluj, reacție categorică despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă

Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, după un meci al naționalei

Oficialii lui U Cluj au reacționat despre posibilele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. Președintele clujenilor, Radu Constantea, a transmis că nu se pune problema ca cei doi internaționali români să ajungă sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Radu Constantea nu a confirmat astfel interesul pentru cei doi jucători ai naționalei României. Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, evoluează în prima ligă din China.

Radu Constantea, anunț despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă la U Cluj

Radu Constantea a transmis că U Cluj nu-și permite să le plătească salariile celor doi jucători, Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, astfel că ei nu vor ajunge la liderul Ligii 1.

„Nu, nivelul de salarizare este mult peste posibilitățile noastre financiare. Nu pot confirma acest lucru”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

Nicolae Stanciu, ajuns la 32 de ani, a semnat cu Dalian Yingbo în iarnă, după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român mai are contract cu formația din China până în vara viitoare.