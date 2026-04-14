Home | Fotbal | Liga 1 | Oficialii lui U Cluj, reacție categorică despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă

Oficialii lui U Cluj, reacție categorică despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 16:16

Oficialii lui U Cluj, reacție categorică despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă

Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, după un meci al naționalei/ Profimedia

Oficialii lui U Cluj au reacționat despre posibilele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. Președintele clujenilor, Radu Constantea, a transmis că nu se pune problema ca cei doi internaționali români să ajungă sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Radu Constantea nu a confirmat astfel interesul pentru cei doi jucători ai naționalei României. Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, evoluează în prima ligă din China.

Radu Constantea, anunț despre transferurile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă la U Cluj

Radu Constantea a transmis că U Cluj nu-și permite să le plătească salariile celor doi jucători, Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, astfel că ei nu vor ajunge la liderul Ligii 1.

„Nu, nivelul de salarizare este mult peste posibilitățile noastre financiare. Nu pot confirma acest lucru”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

Nicolae Stanciu, ajuns la 32 de ani, a semnat cu Dalian Yingbo în iarnă, după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român mai are contract cu formația din China până în vara viitoare.

De cealaltă parte, Andrei Burcă, care are tot 32 de ani, a semnat cu Yunnan Yukun în vară, după două sezoane petrecute în Golf. Fundașul central mai are contract cu echipa din China până la finalul acestui sezon.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
A sfidat moartea şi a plătit cu viaţa. Mihai s-a filmat conducând cu 300 km/h cu 2 zile înainte de accident
A sfidat moartea şi a plătit cu viaţa. Mihai s-a filmat conducând cu 300 km/h cu 2 zile înainte de accident
Firma implicată în scandalul pozelor trucate dinaintea alegerilor nu a avut bani să își achite taxa de timbru. A avut de recuperat o sumă consistentă
Firma implicată în scandalul pozelor trucate dinaintea alegerilor nu a avut bani să își achite taxa de timbru. A avut de recuperat o sumă consistentă
16:01

Carlo Ancelotti, anunţ despre Neymar, cu două luni înainte de Campionatul Mondial 2026
15:51

S-a aflat ce bonusuri de performanță au jucătorii de la U Cluj. Pe ce bani au jucat contra Craiovei
15:43

A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs
15:10

Gata, Gică Hagi a confirmat că preia naționala României!
14:54

Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
14:38

Rinat Ahmetov a surprins pe toată lumea după ce și-a luat adio de la Mircea Lucescu: “Nici nu le venea să creadă”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 6 U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1!
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu