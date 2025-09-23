Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor

Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor

Publicat: 23 septembrie 2025, 9:47

Comentarii
Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor

Jucătorii Petrolului, la începutul unui meci/ Profimedia

Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor. Eugen Neagoe a revenit în Liga 1 şi i-a preluat pe “lupi”, după ce Liviu Ciobotariu a fost demis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte să-l numească pe Neagoe, Petrolul a fost refuzată de mai mulţi antrenori, printre care Marius Şumudică, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi şi Florin Pârvu.

Eugen Neagoe, noul antrenor de la Petrolul

Eugen Neagoe, în vârstă de 58 de ani, era liber de contract din martie, atunci când se despărţea de Gloria Buzău. Antrenorul va debuta pe banca Petrolului la derby-ul cu Rapid, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30.

“FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.

Reclamă
Reclamă

Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea, și va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid București, ce se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 20.30″, a anunţat Petrolul, pe Facebook.

Petrolul se află pe locul 14, cu doar şase puncte, acumulate după zece meciuri jucate. “Lupii” au înregistrat patru înfrângeri în ultimele patru runde, cu Unirea Slobozia, Dinamo, Farul şi Universitatea Craiova.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
10:40
Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League
10:32
“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională
10:05
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă
9:59
VideoEric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!”
9:37
Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului
9:26
Ce se întâmplă cu Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 5 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca