"Revin curând!" Anunţ important la FCSB! Ce jucător de bază se întoarce - Antena Sport

Mihai Popescu era un jucător dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali după ce s-a accidentat în luna octombrie 2025, dar fotbalistul şi-a revenit miraculos şi este pe cale să revină în echipa de bază a FCSB.
Stoperul s-a “rupt” în preliminariile pentru Campionatul Mondial, la meciul cu Asutria, iar finanțatorul anunța că nu îi va prelungi înțelegerea care era scadentă în vară, acum datele s-au schimbat. Gigi Becali a declarat că e gata să-i pună un nou contract pe masă, iar fotbalistul este aşteptat să revină în echipa de start.
Popescu a fost văzut în cantonamentul de iarnă participând la antrenamentele echipei, iar din luna martie el va fi apt pentru meciuri oficiale. În acest sens, Mihai Popescu a postat o imagine de pe vremea când era apt pentru meciurile FCSB-ului, dar și un mesaj scurt: “Revin curând”.
Gigi Becali: “Doctorul a zis că nu există așa ceva nici în medicină”
Gigi Becali a vorbit recent despre situaţia medicală a jucătorului.
“(n.r. E posibil să-i prelungiți contractul lui Mihai Popescu?) E posibil. Da. (n.r. jucătorul are o recuperare miraculoasă?) Doctorul a zis că nu există așa ceva nici în medicină. Nu are explicații“, a spus patronul de la FCSB, potrivit fanatik.ro.
Venit în 2024 de la Farul pe 250.000 de euro, Mihai Popescu a adunat 58 de partide în tricoul FCSB-ului.
