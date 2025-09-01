Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” - Antena Sport

Închide meniul
Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa”

Publicat: 1 septembrie 2025, 22:25

Gigi Becali, reacție despre Răzvan Burleanu / Sportpictures

Gigi Becali a avut o nouă ieșire nervoasă după greșelile de arbitraj din partida CFR Cluj – FCSB. Prestația lui Sebastian Colțescu l-a nemulțumit pe patronul campioanei României, care l-a luat la rost și pe președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Oficialul din fruntea federației a vorbit recent despre o schimbare majoră care va ajuta arbitrajul românesc, și anume o investiție de aproximativ un milion de euro care va fi făcută la Mogoșoaia.

Gigi Becali l-a luat la țintă pe Răzvan Burleanu, după greșelile de arbitraj din CFR Cluj – FCSB

În cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF din data de 20 august, președintele Răzvan Burleanu a vorbit despre mai multe schimbări care vor avea loc în fotbalul românesc, una dintre aceste schimbări fiind legate în mod direct de arbitraj.

Concret, acesta a explicat că se va construi un hub pentru sistemul VAR la Mogoșoaia, iar finalizarea investiției care se ridică la aproximativ un milion de euro va fi operațională în maxim doi ani.

Patronul celor de la FCSB l-a luat la țintă pe președintele FRF, fiind nemulțumit de erorile mari de arbitraj care au fost sesizate în cadrul partidei cu CFR Cluj, în etapa cu numărul opt din campionatul intern.

Burleanu nu e băiat rău, dar are totuși un defect. Diplomația. Nu își are rostul în fotbal în situații de genul. Noi vorbim de ceva și tu vorbești de altceva. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 10 ani. El vorbește de stadioane acum.

Că punem mai multe camere? Ce camere? E rău că face așa. Nu stau să îi dau sfaturi, dar poate îl primește că e băiat inteligent”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro

Sebastian Colțescu, decizii controversate în CFR Cluj – FCSB 2-2

Sebastian Colțescu nu a avut parte de un meci deloc ușor în Gruia. Cu Ovidiu Hațegan în camera VAR, acesta a avut mai multe decizii controversate în timpul partidei dintre CFR Cluj și FCSB, fiind acuzat de ambele părți.

Ardelenii au reclamat faza de la marcarea golului doi, când, în opinia lui Cristi Balaj, Mihai Popescu ar fi trebuit eliminat. De partea cealaltă, campioana României a reclamat un henț la Păun și au solicitat lovitură de la 11 metri în prelungiri.

