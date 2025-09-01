Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” - Antena Sport

Gigi Becali a avut o nouă ieșire nervoasă după greșelile de arbitraj din partida CFR Cluj – FCSB. Prestația lui Sebastian Colțescu l-a nemulțumit pe patronul campioanei României, care l-a luat la rost și pe președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Oficialul din fruntea federației a vorbit recent despre o schimbare majoră care va ajuta arbitrajul românesc, și anume o investiție de aproximativ un milion de euro care va fi făcută la Mogoșoaia.

Gigi Becali l-a luat la țintă pe Răzvan Burleanu, după greșelile de arbitraj din CFR Cluj – FCSB

În cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF din data de 20 august, președintele Răzvan Burleanu a vorbit despre mai multe schimbări care vor avea loc în fotbalul românesc, una dintre aceste schimbări fiind legate în mod direct de arbitraj.

Concret, acesta a explicat că se va construi un hub pentru sistemul VAR la Mogoșoaia, iar finalizarea investiției care se ridică la aproximativ un milion de euro va fi operațională în maxim doi ani.

Patronul celor de la FCSB l-a luat la țintă pe președintele FRF, fiind nemulțumit de erorile mari de arbitraj care au fost sesizate în cadrul partidei cu CFR Cluj, în etapa cu numărul opt din campionatul intern.