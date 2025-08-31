Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR - FCSB 2-2: "Și eu mi l-aș fi acordat" - Antena Sport

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2. Oficialul ardelenilor a dezvăluit că a meritat să fie eliminat, în cadrul partidei din Gruia.

Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în minutul 45+2. Președintele de la CFR Cluj a văzut cartonașul roșu după ce a protestat, având în vedere că Mihai Popescu nu a văzut al 2-lea cartonaș galben, după o intervenție la Louis Munteanu.

Ce a spus Cristi Balaj după ce a văzut cartonașul roșu în CFR Cluj – FCSB 2-2

Cristi Balaj a explicat că a fost eliminat pentru că a protestat. Acesta a dat de înțeles că nu a înjurat niciun arbitru și că singurul motiv pentru care a văzut cartonașul roșu este faptul că a arătat două degete, cerând astfel al 2-lea cartonaș galben pentru fundașul de la FCSB.

“Dacă aș fi fost arbitru, și eu mi l-aș fi acordat! Am venit când jocul era oprit, la margine. I-am făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, semn de al 2-lea galben la Popescu.

Arbitrul era la mijlocul terenului. Am făcut semn că e al 2-lea cartonaș galben, cei care spun altceva mint!”, a spus Cristi Balaj, la gsp.ro.