Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu rezistă nimeni cu Gigi Becali”

Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă atunci când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi. Valeriu Iftime nu s-a putut abține și a transmis că niciun antrenor nu rezistă alături de Gigi Becali.

Valeriu Iftime a lăudat și decizia lui Mirel Rădoi de a semna cu Gaziantep. Antrenorul a ajuns la un acord cu formația de pe locul 11 din Turcia, unde va încasa 900.000 de euro pe an.

Valeriu Iftime a început să râdă, când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Valeriu Iftime a recunoscut că se aștepta ca Mirel Rădoi să plece de la FCSB. Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci etape, iar patronul de la Botoșani l-a ironizat pe Gigi Becali și l-a sfătuit să aducă un călugăr la echipă.

„A plecat Rădoi? (n.r. râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine.

Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși.