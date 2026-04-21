Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu rezistă nimeni cu Gigi Becali”

Rivalul din Liga 1 al FCSB-ului a început să râdă atunci când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi. Valeriu Iftime nu s-a putut abține și a transmis că niciun antrenor nu rezistă alături de Gigi Becali.
Valeriu Iftime a lăudat și decizia lui Mirel Rădoi de a semna cu Gaziantep. Antrenorul a ajuns la un acord cu formația de pe locul 11 din Turcia, unde va încasa 900.000 de euro pe an.
Valeriu Iftime a început să râdă, când a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
Valeriu Iftime a recunoscut că se aștepta ca Mirel Rădoi să plece de la FCSB. Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci etape, iar patronul de la Botoșani l-a ironizat pe Gigi Becali și l-a sfătuit să aducă un călugăr la echipă.
„A plecat Rădoi? (n.r. râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine.
Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși.
Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.
