Robert Bădescu, extrem de sincer după ce a marcat la debutul în tricoul lui Rapid: "Eu nu trebuia să fiu acolo" - Antena Sport

„A fost un meci greu. Este cum am visat dar nu mi-am imaginat niciodată. La corner, Djokovic mi-a zis să schimbăm, eu nu trebuia să fiu acolo. Ieri, după antrenament am aflat că trebuie să fiu titular. Nu am avut probleme cu somnul. Eu sunt fericit că am câştigat, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să vedem cât este distanţa faţă de FCSB.

Nu vreau să mă gândesc la asta, de câte ori apelează Mister la mine vreau să-mi ajut echipa şi să câştigăm. Am vorbit cu majoritatea, mi-au spus să fiu încrezător, primele pase să le joc mereu aproape să prind încredere”, a declarat Bădescu, conform digisport.ro.

Albion Rrahmani, anunţ războinic după „dubla” din Rapid – UTA

Albion Rrahmani a făcut un anunţ războinic, după „dubla” din partida dintre Rapid şi UTA. Atacantul kosovar a transmis că îşi doreşte să marcheze 20 de goluri şi să devină campion alături de giuleşteni.

După meci, Rrahmani a transmis că obiectivul său este să marcheze cât mai multe goluri, pentru a se bucura de medalia de campion, alături de Rapid. Atacantul kosovar a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa lui Robert Bădescu, cel care a marcat la debut pentru Rapid.

„Am marcat 11 goluri, dar vreau să marchez 20! Vreau să câştige echipa titlu şi după vom vedea, dacă voi înscrie 20 de goluri sau mai multe. După 2-0, am intrat în zona confort, dar am luptat până la final, după golul de 3-1 ei s-au destrămat, şi am marcat şi pentru 4-1.

Sunt numărul 12 din echipă suporterii, sunt foarte fericit pentru ei şi pentru echipă. (N.r. despre Bădescu) Am râs şi am vorbit cu el toată ziua, viitorul lui e strălucit”, a declarat Albion Rrahmani, pentru digisport.ro.

