"Rugați-vă sa aibă ofertă Charalambous!" Gigi Becali, avertisment pentru Nicolae Dică: "Vezi că poate nu te mai iau la FCSB" - Antena Sport

Mihai Stoica, anunţ de ultimă oră despre venirea lui Alex Chipciu la FCSB

Mihai Stoica a făcut un anunţ de ultimă oră despre venirea lui Alex Chipciu la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei României a precizat ce rol i-a pregătit mijlocaşului în vârstă de 35 de ani de la U Cluj.

MM s-a ferit să vorbească despre stadiul negocierilor, dar a recunoscut că şi-ar dori ca Alex Chipciu să îi preia fosta funcţie de la club. Îl vede pe Chipciu director sportiv la FCSB, după ce va lua decizia să îşi agaţe ghetele în cui.

„Chipciu este sub contract! Mi-e greu să vorbesc despre Chipciu și n-am făcut-o nici în emisiunile pe care le am pentru că este sub contract. Și-atunci prefer să tac. La Chipciu eu văd perspectiva și după ce abandonează activitatea competițională.

Eu tot mă chinui să aduc un fost fotbalist important lângă mine. Lângă mine ce înseamnă? Director sportiv! Toți vor să se facă antrenori. Interesul pe care și l-a manifestat mereu față de fenomen în general, îl văd mai degrabă director sportiv decât antrenor.

Pentru că el are o inteligență într-adevăr emoțională, dar nu cred că poate să fie antrenor de mare valoare. Pentru că îl văd un om incapabil să-și cenzureze emoțiile! Pe când director sportiv îl văd oricând, pentru că știe fotbal foarte mult, urmărește foarte mult și îl văd lângă mine. Acum el își va decide următorii pași. Cred că mai are și el de jucat!„, a declarat Mihai Stoica la gsp.ro.

Alex Chipciu mai are contract valabil pe un an cu U Cluj. Jucătorul ajuns la 35 de ani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În acest sezon, Chipciu a înscris 6 goluri şi a oferit 4 pase decisive în cele 40 de meciuri în toate competiţiile.