Mihai Stoica, anunţ de ultimă oră despre venirea lui Alex Chipciu la FCSB. Ce rol i-a pregătit la campioană: "Mă tot chinui!" - Antena Sport

„Chipciu este sub contract! Mi-e greu să vorbesc despre Chipciu și n-am făcut-o nici în emisiunile pe care le am pentru că este sub contract. Și-atunci prefer să tac. La Chipciu eu văd perspectiva și după ce abandonează activitatea competițională.

Eu tot mă chinui să aduc un fost fotbalist important lângă mine. Lângă mine ce înseamnă? Director sportiv! Toți vor să se facă antrenori. Interesul pe care și l-a manifestat mereu față de fenomen în general, îl văd mai degrabă director sportiv decât antrenor.

Pentru că el are o inteligență într-adevăr emoțională, dar nu cred că poate să fie antrenor de mare valoare. Pentru că îl văd un om incapabil să-și cenzureze emoțiile! Pe când director sportiv îl văd oricând, pentru că știe fotbal foarte mult, urmărește foarte mult și îl văd lângă mine. Acum el își va decide următorii pași. Cred că mai are și el de jucat!„, a declarat Mihai Stoica la gsp.ro.

Alex Chipciu mai are contract valabil pe un an cu U Cluj. Jucătorul ajuns la 35 de ani este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În acest sezon, Chipciu a înscris 6 goluri şi a oferit 4 pase decisive în cele 40 de meciuri în toate competiţiile.

Alex Chipciu a rupt tăcerea despre oferta primită de la FCSB

Chipciu nu s-a mai ferit şi a rupt tăcerea despre oferta primită de la FCSB. Mijlocaşul a recunoscut că este tot mai aproape de o plecare de la U Cluj. „Am sentimentul că trebuie ceva nou”, a spus Chipciu.

Chipciu a ţinut totuşi să asigure că este concentrat 100% pentru finala barajului pentru calificarea în cupele europene. U Cluj se va duela cu Universitatea Craiova pentru un loc în preliminariile Conference League. ”Nici nu pot să-mi permit să mă gândesc la altceva, pentru că urmează un meci capital la Craiova. Avem și o primă foarte mare, avem și posibilitatea ca acest club să joace în Europa, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1970, nu știu de când. Sunt concentrat 100% acolo, chiar dacă au apărut speculații. Nu pot să neg, au ieșit discuții (n.r. despre negocierile cu FCSB). Dar în același timp chiar vreau să trag linie după acel meci. Au fost 2 ani obositori pentru mine. Și frumoși, dar m-au stors. Am sentimentul că trebuie ceva nou, asta e părerea mea. Vom vedea ce se va întâmpla după ultimul meci. Sunt 15 jucători care termină contractele, probabil va fi o echipă nouă. Îmi scrisese soția mai devreme: `N-ați luat vacanță?`. Nu-mi permiteam să mă gândesc la vacanță pentru că e frumos să joci astfel de meciuri”, a declarat Alex Chipciu la digisport.ro. Alex Chipciu se află la U Cluj din anul 2022, însă acum ar fi gata să părăsească echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. Veteranul ardelenilor s-ar putea întoarce la echipa latifundiarului din Pipera după 8 ani.

