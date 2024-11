"Ruşinos" Dorinel Munteanu a atacat-o pe Dinamo după ce a aflat că alb-roşiii vor să transfere un jucător al Oţelului! - Antena Sport

Atanas Trică este nemulţumit de statutul de rezervă pe care îl are la CSM Slatina, echipă care joacă în Liga a 2-a. Atacantul a vorbit deschis despre situaţia lui de la club, după meciul naţionalei U20 cu Portugalia U20.

„(n.r: despre situaţia lui de la club) Este complicat. Este greu. Doar cei care nu trec prin astfel de momente pot spune că este uşor. Este greu, dar noi de fiecare dată când am venit aici am încercat să trecem peste ce se întâmplă la echipa de club şi să dăm tot ce putem aici. Nu am eu situaţia lui Ianis Hagi, nicidecum. Ce arăt pe teren la echipa naţională cred că aş putea arăta şi la echipa de club”, declara Atanas Trică în conferinţa de presă de după meciul România U20 – Portugalia U20 1-1.

Atanas Trică a fost împrumutat de Universitatea Craiova la CS Tunari până în vara acestui an. El s-a despărţit de Universitatea Craiova imediat după ce s-a întors de la CS Tunari.