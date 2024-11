Atanas Trică, dorit de Dinamo! „Câinii” vor să-l transfere pe marcatorul naționalei U20 - Antena Sport

„M-am lipit de gol şi în seara asta. Mă lipisem de gol şi în acţiunea trecută. Având în vedere că sunt un jucător care nu joacă la echipa de club, îmi prind bine astfel de reuşite personale.

(n.r: Cum e situaţia? Nici Ianis Hagi nu joacă la echipa de club, totuşi la echipa naţională vă simţiţi foarte bine) Este complicat. Este greu. Doar cei care nu trec prin astfel de momente pot spune că este uşor. Este greu, dar noi de fiecare dată când am venit aici am încercat să trecem peste ce se întâmplă la echipa de club şi să dăm tot ce putem aici. Nu am eu situaţia lui Ianis Hagi, nicidecum.

Ce arăt pe teren la echipa naţională cred că aş putea arăta şi la echipa de club. Pentru noi sunt meciuri foarte bune (n.r: cele din Elite League), ne prind bine, ne bucurăm de fiecare dată când venim la echipa naţională. Este un colectiv excepţional aici. Consider că este benefic”, a declarat Atanas Trică la conferinţa de presă de după meciul România U20 – Portugalia U20, din Elite League.