S-a aflat ce bonusuri de performanță au jucătorii de la U Cluj. Pe ce bani au jucat contra Craiovei

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 15:51

Alexandru Chipciu, la U Cluj/ Sport Pictures

Universitatea Cluj a devenit, începând de luni noaptea, principala favorită la câștigarea titlului, după victoria categorică, scor 4-0, în fața rivalei Universitatea Craiova.

Cu șase etape rămase din play-off și un avantaj de trei puncte în fruntea clasamentului, ardelenii visează tot mai serios la o performanță istorică. Pe lângă jucători cu experiență, un grup unit sau un antrenor deja călit în Liga 1, așa cum este Bergodi, conducătorii au știut că și bonusurile sunt importante. La club a fost implementat astfel un sistem de premiere motivant, care a evoluat odată cu obiectivele echipei.

În sezonul regulat, fiecare victorie era răsplătită cu 450 de euro, indiferent dacă era obținută acasă sau în deplasare. Mai mult, oficialii au introdus un bonus suplimentar: în cazul calificării în play-off, sumele acordate pentru succesele din sezonul regulat se dublau, anunță golazo.ro.

Performanța a fost atinsă, iar pentru cele 16 victorii din primele 30 de etape, fiecare jucător a mai încasat încă 7.200 de euro, peste suma deja primită în timpul sezonului.

Odată cu intrarea în play-off, miza a crescut considerabil. Bonusurile pentru fiecare victorie au fost dublate, ajungând la 900 de euro pe meci. Inclusiv succesul categoric contra Universității Craiova a fost recompensat la acest nivel.

Până în prezent, după 34 de etape disputate, Universitatea Cluj a acumulat 20 de victorii, ceea ce înseamnă un total de aproximativ 18.000 de euro încasați de fiecare jucător doar din bonusuri de performanță.

