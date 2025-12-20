S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor - Antena Sport

Închide meniul
S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 12:56

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că instituția pe care o conduce a efectuat prima plată către Compania Națională de Investiții în vederea lucrărilor pentru noul stadion al lui Dinamo.

Edilul a făcut și un anunț legat de momentul în care vor fi demarate lucrările pentru arena pe care o așteaptă de foarte mulți ani suporterii alb-roșii.

Lucrările pentru stadionul lui Dinamo pot începe

Dinamo a primit marți, pe 16 decembrie, o veste extrem de bună, și anume aceea că a fost aprobată cofinanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo de către Consiliul Local al Sectorului 2. Instituția din București și-a asumat că va contribui cu 25 de milioane de euro la construcția stadionului prin acest procedeu.

Ulterior, dinamoviștii au primit o nouă informație îmbucurătoare atunci când Rareș Hopincă a anunțat sâmbătă, 20 decembrie, că s-a făcut prima plată pentru demararea lucrărilor la arenă. Potrivit primarului din Sectorul 2, s-a efectuat o plată de 37,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,4 milioane de euro, către Compania Națională de Investiții. În plus, Hopincă a menționat că în cazul în care vremea va fi favorabilă, atunci lucrările pot începe din ianuarie 2026.

Primăria Sectorului 2 a făcut această plată ieri (n.r. – vineri), către CNI. Este prima tranșă din cofinanțare, de 37,6 milioane de lei. A fost realizată ieri. Din punct de vedere birocratic, urmează ca CNI să emită ordinul de începere al lucrărilor.

Mă aștept ca acest lucru să se întâmple la începutul lunii ianuarie, pentru că nu mai există niciun fel de bariere legale, contractuale, administrative. În acest moment se îndeplinesc toate condițiile – ba mai mult, CNI are și aceste fonduri în cont. Aceasta este noutatea: ieri, Primăria Sectorului 2 a efectuat această plată.

În funcție de condițiile meteo, lucrările pot începe în luna ianuarie. Știu că foarte mulți dintre suporteri au fost tot timpul sceptici, dar odată cu semnarea contractului de execuție lucrări, care s-a întâmplat în aprilie 2024, și odată cu implicarea Sectorului 2, prin documente semnate și plăți realizate, suntem, în ceasul al 12-lea, pregătiți să începem aceste lucrări“, a declarat primarul la Radio Dinamo1948.

