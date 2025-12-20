S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor - Antena Sport

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că instituția pe care o conduce a efectuat prima plată către Compania Națională de Investiții în vederea lucrărilor pentru noul stadion al lui Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edilul a făcut și un anunț legat de momentul în care vor fi demarate lucrările pentru arena pe care o așteaptă de foarte mulți ani suporterii alb-roșii.

Lucrările pentru stadionul lui Dinamo pot începe

Dinamo a primit marți, pe 16 decembrie, o veste extrem de bună, și anume aceea că a fost aprobată cofinanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo de către Consiliul Local al Sectorului 2. Instituția din București și-a asumat că va contribui cu 25 de milioane de euro la construcția stadionului prin acest procedeu.

Ulterior, dinamoviștii au primit o nouă informație îmbucurătoare atunci când Rareș Hopincă a anunțat sâmbătă, 20 decembrie, că s-a făcut prima plată pentru demararea lucrărilor la arenă. Potrivit primarului din Sectorul 2, s-a efectuat o plată de 37,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,4 milioane de euro, către Compania Națională de Investiții. În plus, Hopincă a menționat că în cazul în care vremea va fi favorabilă, atunci lucrările pot începe din ianuarie 2026.

“Primăria Sectorului 2 a făcut această plată ieri (n.r. – vineri), către CNI. Este prima tranșă din cofinanțare, de 37,6 milioane de lei. A fost realizată ieri. Din punct de vedere birocratic, urmează ca CNI să emită ordinul de începere al lucrărilor.