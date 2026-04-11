Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Roșca crede că Dinamo poate reintra în cursa pentru titlu: “Ne trebuie o victorie”

Alexandru Roșca crede că Dinamo poate reintra în cursa pentru titlu: “Ne trebuie o victorie”

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 13:13

Comentarii
Alexandru Roşca, în timpul unui interviu pentru AntenaSport

Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo urmează să aibă loc duminică, de la ora 21:00, și va conta pentru runda a 4-a din play-off-ul Ligii 1.

Alexandru Roșca crede că o victorie cu CFR Cluj ar redresa Dinamo.

“Ne dorim să câștigăm, să ieșim din seria asta fără victorii.

Sunt destule meciuri (n.r. fără victorie). Nu știu ce să vă spun, nu pot să zic că știu eu acum problema, dar și când aveam o serie bună, și acum, ne antrenăm exact la fel. Dăm totul, pregătim meciurile la fel de bine. Probabil ne trebuie o victorie ca să le putem lega”, a declarat acesta.

Roșca a vorbit și despre eforturile pe care le fac fotbaliștii. Acum, de Paște, Dinamo are programat meci în campionat:

“Este puțin dificil, când te gândești că toată lumea stă acasă, dar asta mi-am dorit de mic să fac și sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Din păcate, ne prinde în deplasare și nu prea putem să ne bucurăm de această sărbătoare. Mănânc cam orice, nu sunt pretențios deloc, dar.. poate salata de boeuf”.

Înapoi la Homepage
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
Observator
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Fanatik.ro
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
16:12

Cel mai nebun protest al suporterilor: fără bere și cârnați pe stadion. Motivul boicotului
15:43

Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta
15:18

Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League
14:41

Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026
14:40

Dublu moment de doliu la PAOK și pentru Răzvan Lucescu. A murit la 59 de ani!
14:25

Sepsi, pas mare către promovarea în Liga 1! Covăsnenii au învins Steaua
Vezi toate știrile
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 3 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 4 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 5 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 6 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii