Alexandru Roșca crede că Dinamo poate reintra în cursa pentru titlu: “Ne trebuie o victorie”

Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo urmează să aibă loc duminică, de la ora 21:00, și va conta pentru runda a 4-a din play-off-ul Ligii 1.

Alexandru Roșca crede că o victorie cu CFR Cluj ar redresa Dinamo.

“Ne dorim să câștigăm, să ieșim din seria asta fără victorii.

Sunt destule meciuri (n.r. fără victorie). Nu știu ce să vă spun, nu pot să zic că știu eu acum problema, dar și când aveam o serie bună, și acum, ne antrenăm exact la fel. Dăm totul, pregătim meciurile la fel de bine. Probabil ne trebuie o victorie ca să le putem lega”, a declarat acesta.

Roșca a vorbit și despre eforturile pe care le fac fotbaliștii. Acum, de Paște, Dinamo are programat meci în campionat: