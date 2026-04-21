„Să aducă pe cineva în locul meu”. Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Mihai Stoica a oferit declarații despre viitorul antrenor de la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi. Acesta s-a despărțit de campioană după doar cinci meciuri, ajungând la un acord cu Gaziantep.
Mihai Stoica nu a vrut să audă de un alt posibil antrenor român la FCSB. Gigi Becali a transmis că președintele Consiliului de Administrație al campioanei trebuie să-i găsească un înlocuitor lui Mirel Rădoi, în cel mai scurt timp.
Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB
Mihai Stoica a transmis că nu se pune problema ca antrenori precum Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf sau Nicolae Dică să vină la FCSB, pe acest final de sezon. În caz contrar, MM e pregătit și el să plece de la formația campioană.
Prima variantă luată în calcul de Mihai Stoica este Elias Charalambous. Cipriotul a fost deja sunat de MM pentru a reveni la FCSB, după ce și-a dat demisia în urmă cu o lună.
„Nu discut despre Pintilii din moment ce nu știu ce face Elias, mă interesează Elias, după aia vedem ce condiții pune dacă dă o mână de ajutor măcar până în vară, e exclus Reghecampf, Șumudică, Toni Petrea, Dică, excluse variantele.
Eu nu vreau să lucrez cu ei, vreau cu un antrenor străin, mi-a mers bine, cu Zenga, Protasov, Elias și astea sunt ideile mele, mai departe Gigi va lua decizii, eu nu hotărăsc, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.
Dacă nu, va trebui să aducă și pe cineva în locul meu dacă vin ei. Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta dintre cei care nu sunt sub contract cu cluburi la momentul ăsta.
Eu pot să propun, iar Gigi să fie sau să nu fie de acord cu propunerea. Dacă nu se întoarce Elias, o să găsesc un nou Charalambous!”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
